Жизнь на ощупь. Незрячий человек в социуме





В рамках месячника «Человек с белой тростью» на базе Вороновской центральной районной больницы прошла конференция с медицинскими работниками на тему «Правила общения и обслуживания людей с инвалидностью по зрению». Собравшиеся обсудили правила общения и сопровождения незрячих пациентов, вопросы организации их самостоятельного пребывания в лечебных учреждениях во время стационарного лечения и многое другое.

Председатель районной организации ОО «БелТИЗ», специалист по социальной работе Вороновского ТЦСОН Д.К. Матыленок вниманию участников мероприятия представила тематический видеоролик, а также провела практическое занятие.

Этой же теме было посвящено и учебное занятие по обслуживанию незрячих и слабовидящих покупателей, прошло оно на базе универсама «Родны кут» Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества. Подобные мероприятия ломают стереотипы о слабовидящих людях. Своей социальной активностью помогают в этом и сами незрячие. Благодаря современным достижениям, созданию навигационных систем для незрячих они получают возможность самостоятельно справляться с повседневными заботами. И наша задача — поддержать их в этом стремлении.







Совет не во вред

1. По технике безопасности и правилам приличия слабовидящий человек должен сам держаться с правой стороны за локоть или плечо сопровождающего. Касаться белой трости категорически запрещено! Сопровождая незрячего, не делайте рывков, резких движений. Опишите коротко, где вы находитесь. Предупредите о препятствиях: ступенях, порогах, мебели и т.п. Собеседнику нужно обращаться непосредственно к человеку, а не к его сопровождающему. Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте называть по имени того, к кому обращаетесь. Называйте себя и других собеседников, присутствующих при встрече. Если хотите пожать руку, сначала скажите об этом. Если вы ненадолго отлучаетесь, предупредите об этом собеседника, не заставляйте его говорить в пустоту. Допустимо использовать слова «смотри», «видишь». Незрячие люди используют их постоянно. Если слабовидящий человек должен подписать документ, обязательно сначала прочитайте его вслух. Всегда выясняйте, в какой форме человек хочет получить информацию: Брайль, крупный шрифт, аудиофайл. Если у вас нет возможности перевести информацию в нужный формат, предложите ее в том виде, в котором она есть.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора и из архива ТЦСОН.