ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жизнь на ощупь. Незрячий человек в социуме

20.11.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Жизнь на ощупь. Незрячий человек в социуме

В рамках месячника «Человек с белой тростью» на базе Вороновской центральной районной больницы прошла конференция с медицинскими работниками на тему «Правила общения и обслуживания людей с инвалидностью по зрению». Собравшиеся обсудили правила общения и сопровождения незрячих пациентов,  вопросы организации их самостоятельного пребывания в лечебных учреждениях во время стационарного лечения и многое другое.

Председатель районной организации ОО «БелТИЗ», специалист по социальной работе Вороновского ТЦСОН Д.К. Матыленок вниманию участников мероприятия представила тематический видеоролик, а также провела практическое занятие.

Этой же теме было посвящено и учебное занятие по обслуживанию незрячих и слабовидящих покупателей, прошло оно на базе универсама «Родны кут» Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества. Подобные мероприятия ломают стереотипы о слабовидящих людях. Своей социальной активностью помогают в этом и сами незрячие. Благодаря современным достижениям, созданию навигационных систем для незрячих они получают возможность самостоятельно справляться с повседневными заботами. И наша задача — поддержать их в этом стремлении.


Жизнь на ощупь. Незрячий человек в социуме

Совет не во вред

  1. 1. По технике безопасности и правилам приличия слабовидящий человек должен сам держаться с правой стороны за локоть или плечо сопровождающего.
  2. Касаться белой трости категорически запрещено!
  3. Сопровождая незрячего, не делайте рывков, резких движений.
  4. Опишите коротко, где вы находитесь. Предупредите о препятствиях: ступенях, порогах, мебели и т.п.
  5. Собеседнику нужно обращаться непосредственно к человеку, а не к его сопровождающему.
  6. Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте называть по имени того, к кому обращаетесь. Называйте себя и других собеседников, присутствующих при встрече. Если хотите пожать руку, сначала скажите об этом.
  7. Если вы ненадолго отлучаетесь, предупредите об этом собеседника, не заставляйте его говорить в пустоту.
  8. Допустимо использовать слова «смотри», «видишь». Незрячие люди используют их постоянно.
  9. Если слабовидящий человек должен подписать документ, обязательно сначала прочитайте его вслух.
  10. Всегда выясняйте, в какой форме человек хочет получить информацию: Брайль, крупный шрифт, аудиофайл. Если у вас нет возможности перевести информацию в нужный формат, предложите ее в том виде, в котором она есть.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора и из архива ТЦСОН.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках месячника «Человек с белой тростью» на базе Вороновской центральной районной больницы прошла конференция с медицинскими работниками на тему «Правила...
 
Новости дня
Новости общества
 
Если увидите человека с планшетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика