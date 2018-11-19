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Euronews покажет видеоролики о туристическом потенциале Беларуси
20.11.2018 19:09 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма и телеканал Euronews подготовили видеоролики о туристическом потенциале Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение о размещении сюжетов о Беларуси в эфире телеканала подписали сегодня в Минске руководитель спортивной отрасли Сергей Ковальчук и директор по международным продажам Euronews Кьелл Штайн. Договором предусмотрена трансляция пяти видеороликов о туристическом потенциале страны, созданных по заказу Национального агентства по туризму Беларуси. Телезрители Euronews смогут увидеть видеоматериалы в течение последней недели ноября и двух первых недель декабря текущего года.
"Впервые подписываем соглашение с такой крупной телекомпанией, которая сможет рассказать о Беларуси более 400 млн телезрителям. Надеюсь, это соглашение станет первым шагом в налаживании широкомасштабного информационного сотрудничества Euronews с Беларусью", - сказал Сергей Ковальчук.
В министерстве отметили, что конструктивное взаимодействие с лидерами информационного телевещания в Европе окажет значительный эффект на продвижение туристического потенциала Беларуси во всем мире.
Euronews - самый рейтинговый новостной канал в Европе, который охватывает 412 млн домохозяйств в 167 странах посредством кабельного, спутникового и наземного вещания.-0-
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма и телеканал Euronews подготовили видеоролики о туристическом потенциале Беларуси, сообщает корреспондент...
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