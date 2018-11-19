Скульптура городового у здания МВД в Минске в последнее время часто появляется в новостях. Сначала милиция задержала парня, который дал статуе пощечину, потом был задержан мужчина, который повязал шарф на шею городовому. А девушки, которые хотели скульптуру «согреть», выяснили, что даже целовать ее запрещено. Милиции приходилось защищать городового и раньше, доходило даже до штрафов. Мы вышли на улицу, чтобы узнать у прохожих, как, по их мнению, нужно себя вести со скульптурой городового, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Обнять можно": люди рассказывают, как вести себя с городовым, чтобы не оказаться в милиции Что можно и чего нельзя делать рядом с памятником городовому? Отвечают прохожие