На территории Узовского сельсовета прошел День депутата, в рамках которого депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Узовского сельского Совета Елена Былицкая встретились с трудовым коллективом РУП «Белоруснефть-Особино», провели прием граждан, посетили амбулаторию, детский сад и школу. Завершился День депутата заседанием Президиума районного Совета, на котором рассмотрели вопрос профилактики семейно-бытового насилия и пьянства на территории района.







































































































