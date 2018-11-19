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На территории Узовского сельсовета прошел День депутата

20.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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На территории Узовского сельсовета прошел День депутата, в рамках которого депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Узовского сельского Совета Елена Былицкая встретились с трудовым коллективом РУП «Белоруснефть-Особино», провели прием граждан, посетили амбулаторию, детский сад и школу. Завершился День депутата заседанием Президиума районного Совета, на котором рассмотрели вопрос профилактики семейно-бытового насилия и пьянства на территории района.

На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата
На территории Узовского сельсовета прошел День депутата

 
 
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На территории Узовского сельсовета прошел День депутата, в рамках которого депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь...
 
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