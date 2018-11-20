Минтруда опубликовало производственный календарь на 2019 год (инфографика)

⌚⏳ Министерство труда и социальной защиты опубликовало производственный календарь на 2019 год, сообщает БЕЛТА.

⌚⏳ В следующем году у белорусов, которые работают пять дней в неделю, будет 252 рабочих и 113 выходных и праздничных дней.

⌚⏳ При 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит 2008 часов, при 35-часовой — 1756 часов.

⌚⏳ Те, у кого шестидневная рабочая неделя, будут трудиться 304 дня, отдыхать — 61.

⌚⏳ Расчетная норма рабочего времени — 2016 часов при 40-часовой рабочей неделе и 1764 — при 35-часовой.

⌚⏳ В 2019 году 9 нерабочих дней придется на праздники.





Источник: БелТА