Минтруда опубликовало производственный календарь на 2019 год (инфографика)

⌚⏳ Министерство труда и социальной защиты
⌚⏳ В следующем году у белорусов, которые работают пять дней в неделю, будет 252 рабочих и 113 выходных и праздничных дней.
⌚⏳ При 40-часовой рабочей неделе расчетная норма рабочего времени составит 2008 часов, при 35-часовой — 1756 часов.
⌚⏳ Те, у кого шестидневная рабочая неделя, будут трудиться 304 дня, отдыхать — 61.
⌚⏳ Расчетная норма рабочего времени — 2016 часов при 40-часовой рабочей неделе и 1764 — при 35-часовой.
⌚⏳ В 2019 году 9 нерабочих дней придется на праздники.
Источник: БелТА