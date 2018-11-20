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Прогноз на зиму, суд над "Мавроди", трагедия папы и гид по "черной пятнице" - все за вчера
21.11.2018 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Давно хотели узнать, будет ли эта зима суровой и снежной и какой ждать погоды в новогоднюю ночь — ну и спросили, наконец, белорусских, российских и американских синоптиков, а также специалиста по народным приметам. Говорят, зима будет классической —
ЧТО ВАЖНОГО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ ВЧЕРА?
Теперь о серьезном. Государство, как выясняется, все же не хочет терять монополию на производство алкоголя — вопреки либеральной риторике последнего времени о равенстве форм собственности, разделении своих функций регулятора и собственника, возможной приватизации и отказе от преимущественных прав на различные активы. Более того, «Белгоспищепром» намерен не только радикально расширить круг своих полномочий, но и убрать с рынка единственного конкурента-частника в производстве спирта. Почитали проект указа президента о некоторых вопросах госрегулирования рынка алкоголя —
Госкомитет по имуществу объявил о
И еще немного о недвижимости. В Минске
Наша гордость, программист
Если вы, в отличие от Гены, такими выдающимися достижениями похвастать не можете, работать не хотите и твердо решили быть тунеядцем — то напоминаем, что тунеядцы-собственники квартир с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Но некоторых могут освободить от этого —
А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Если вы следите за перепалкой Минска и Еревана, но не совсем понимаете, почему на самом деле мелкая проблема стала поводом такого острого столкновения Александра Лукашенко и Никола Пашиняна —
История, которая вчера потрясла всю редакцию и, наверное, всю страну. Помните Лилькиного папу Дмитрия Тимашкова? Он создал команду «Крылья Ангелов», бегал со своей особенной дочерью Лилей марафоны с коляской, давал интервью — и очень нам всем нравился. Но что-то случилось — и его старший сын попытался убить папу. «Шесть ударов ножом в спину! За что?» — недоумевает Дмитрий.
А вот, смотрите, как не повезло молодой семье минчан: ребята хотели жить в деревне, купили участок, построили дом
Тридцатилетняя минчанка Елена исполнила детскую мечту многих: завела себе лошадь. Мы сразу же спросили,
Кстати, о деньгах — на жизнь, еду, капризы и вот это вот все. Все завидуют Месси и Роналду и, наверное, думают, что миллионы зарабатывают все футболисты. На самом деле нет — вы просто забываете, что, кроме «Барселоны» и «Ювентуса», есть еще ФК «Осиповичи» и «Клецк», например. И вот как выживают их футболисты?! Расспросили парней,
Так, а как там наш городовой? Эта скульптура у здания МВД в Минске в последнее время часто появляется в новостях. Сначала милиция задержала парня, который дал статуе пощечину, потом — мужчину, который повязал шарф на шею городовому. А девушки, которые хотели скульптуру «согреть», выяснили, что даже целовать ее запрещено. Мы вышли на улицу, чтобы узнать у прохожих,
Девочки, для вас:
Кстати. Вы оптимисты? Честно говоря, и мы не очень… А иногда, говорят, надо верить в лучшее, даже когда все против. Смотрите, вон шесть человек в лифте, который сорвался и полетел вниз с 95-го этажа чикагского небоскреба, были уверены, что жить им осталось считанные секунды —
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Давно хотели узнать, будет ли эта зима суровой и снежной и какой ждать погоды в новогоднюю ночь - ну и спросили, наконец, белорусских, российских и американских...
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