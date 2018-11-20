Доброе утро!

Давно хотели узнать, будет ли эта зима суровой и снежной и какой ждать погоды в новогоднюю ночь — ну и спросили, наконец, белорусских, российских и американских синоптиков, а также специалиста по народным приметам. Говорят, зима будет классической — и вот что это значит . Но в Новый год радоваться погоде снежку, сугробам и снеговикам (если они будут, конечно) все равно долго не придется: 2 января на работу — и ждать следующих праздников .





ЧТО ВАЖНОГО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ ВЧЕРА?

Президент встретился с участниками детского «Евровидения» и напутствовал нашего участника Даниэля: «Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю», — пошутил Лукашенко. Ок, и народ простит!

Теперь о серьезном. Государство, как выясняется, все же не хочет терять монополию на производство алкоголя — вопреки либеральной риторике последнего времени о равенстве форм собственности, разделении своих функций регулятора и собственника, возможной приватизации и отказе от преимущественных прав на различные активы. Более того, «Белгоспищепром» намерен не только радикально расширить круг своих полномочий, но и убрать с рынка единственного конкурента-частника в производстве спирта. Почитали проект указа президента о некоторых вопросах госрегулирования рынка алкоголя — и недоумеваем вместе с ритейлом и частниками .

Госкомитет по имуществу объявил о готовности продать госпакет акций «Борисовдрева» — символом проваленной модернизации деревообработки. Государству принадлежит 98,9% акций убыточного предприятия, но за сколько оно готово его отдать — пока не известно. Не понятно, и кому оно может быть интересно. Ну, посмотрим.

И еще немного о недвижимости. В Минске начался суд над «заценским Мавроди» Михаилом Третинниковым . Помните, мы как-то раскопали историю крупного мошенничества с домами и земельными участками в столице и районе? Общая сумма ущерба — около двух миллионов рублей, 25 потерпевших. Только обвинение прокурор зачитывал более двух часов, но потерпевших оно не устраивает: «Мы собираемся писать жалобы в СК и прокуратуру с требованием… привлечь к ответственности и работников Папернянского сельского совета, и нотариусов, и агентства по недвижимости, и БРТИ».





Наша гордость, программист Геннадий Короткевич снова победил на престижных соревнованиях — на этот раз выиграл Topcoder Open Marathon в Техасе (США). Белорус сейчас, напомним, учится в аспирантуре Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге.

Если вы, в отличие от Гены, такими выдающимися достижениями похвастать не можете, работать не хотите и твердо решили быть тунеядцем — то напоминаем, что тунеядцы-собственники квартир с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Но некоторых могут освободить от этого — достаточно просто быть в определенной «трудной жизненной ситуации» .

А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы следите за перепалкой Минска и Еревана, но не совсем понимаете, почему на самом деле мелкая проблема стала поводом такого острого столкновения Александра Лукашенко и Никола Пашиняна — вот здесь наш политический обозреватель Юрий Дракохруст вам все объяснит. «Один игрок опытнее, другой — моложе, возможно, с большим драйвом, он большим рискует, потому что от этой партии зависит, какое место он займет за игорным столом. И выиграет из них только один… Послушаем, что скажут „дорогие союзники“ Лукашенко и Пашинян друг другу и друг о друге 6 декабря».

История, которая вчера потрясла всю редакцию и, наверное, всю страну. Помните Лилькиного папу Дмитрия Тимашкова? Он создал команду «Крылья Ангелов», бегал со своей особенной дочерью Лилей марафоны с коляской, давал интервью — и очень нам всем нравился. Но что-то случилось — и его старший сын попытался убить папу. «Шесть ударов ножом в спину! За что?» — недоумевает Дмитрий. Рассказываем, как развивалась трагедия, в которой всем еще понадобится много сил .





А вот, смотрите, как не повезло молодой семье минчан: ребята хотели жить в деревне, купили участок, построили дом и узнали — рядом будет кладбище . Оно уже почти готово: для этого выжгли часть поля и обнесли с трех сторон бетонным ограждением. А до появления этого ограждения в поле никто из местных о кладбище и не подозревал. Минчане уверяют: если бы узнали об этом в 2013 году, когда покупали участок, отказались бы от сделки. Теперь будут бороться, но шансов, кажется нам, немного.

Тридцатилетняя минчанка Елена исполнила детскую мечту многих: завела себе лошадь. Мы сразу же спросили, где держит, чем кормит, сколько тратит, где ездит на ней . Девушка признается: «Да, на лошадь нужно тратить время, силы, деньги. Это ответственность на ближайшие двадцать лет, серьезная, неотложная ответственность. Многие предпочтут посмотреть картинки в интернете, повздыхать „как красиво“ и ничего не сделать, чтобы это красивое появилось в реальной жизни». Да, наверное, и мы пока просто позавидуем — но кто знает?..

Кстати, о деньгах — на жизнь, еду, капризы и вот это вот все. Все завидуют Месси и Роналду и, наверное, думают, что миллионы зарабатывают все футболисты. На самом деле нет — вы просто забываете, что, кроме «Барселоны» и «Ювентуса», есть еще ФК «Осиповичи» и «Клецк», например. И вот как выживают их футболисты?! Расспросили парней, где они работают и подрабатывают в свободное от белорусского футбола время .

Так, а как там наш городовой? Эта скульптура у здания МВД в Минске в последнее время часто появляется в новостях. Сначала милиция задержала парня, который дал статуе пощечину, потом — мужчину, который повязал шарф на шею городовому. А девушки, которые хотели скульптуру «согреть», выяснили, что даже целовать ее запрещено. Мы вышли на улицу, чтобы узнать у прохожих, как, по их мнению, нужно себя вести со скульптурой городового . Смотрите и не делайте ошибок!

Девочки, для вас: вот здесь фитоняши научат выигрышно фотографироваться в спортзале для Instagram . Куда руки положить там, чтобы не выглядели полными, как ягодицу выпячивать, животик скрывать… «А вот если нет груди, ничего не сделаешь. Тогда нужно фотографировать попу. И не комплексовать». Учитесь!

Все новости вторника, 20 ноября

Кстати. Вы оптимисты? Честно говоря, и мы не очень… А иногда, говорят, надо верить в лучшее, даже когда все против. Смотрите, вон шесть человек в лифте, который сорвался и полетел вниз с 95-го этажа чикагского небоскреба, были уверены, что жить им осталось считанные секунды — а нет, все живы и целы, и никто пока не может понять, почему . Удачи нам всем — и ловите наш гид по торговым центрам, универмагам и супермаркетам Минска, которые будут участвовать в «черной пятнице». Скидки обещают до 90%!

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