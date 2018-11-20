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Третий год "безвиза" в Гродно: кто едет, где отдыхает - и что изменится?

21.11.2018 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце октября 2016 года иностранные гости получили возможность посещать Гродно и окрестности без визы. Два последних года показали, что наш город привлекателен и интересен для туриста. Подтверждается это прежде всего цифрами: в гостях у нас побывало уже около 130 тысяч безвизовых туристов, пишет Журнал «Гродно».


Фото: @banifacyj, instagram.com

После первой поездки многие возвращаются сюда еще раз, привозят с собой друзей и родных и… замечают что-то новенькое. Ведь и сам Гродно благодаря туристам постоянно изменяется и становится все более привлекательным, интересным и гостеприимным.

Кто едет?

Туристический поток постоянно растет. Если за 2016 — 2017 годы в Гродно побывало около 55 тысяч безвизовых туристов, то только на конец октября этого года их количество превысило 70 тысяч.

В Гродно без визы уже побывали жители более чем 60 стран. Большинство из гостей — наши ближайшие соседи. Чаще других к нам приезжают туристы из Литвы (более 46 тысяч), Польши (около 25 тысяч), а также Латвии и Германии.

Как едут?

Чаще всего туристы пользуются автомобилем или автобусом. Большинство из них прибыли в Гродно через пункты пропуска «Привалка» (на границе с Литвой) и «Брузги» (на границе с Польшей). Однако почти 2 тысячи гостей воспользовались возможностями железной дороги. Еще около тысячи пересекли границу в пункте пропуска «Лесная-Рудавка» на Августовском канале: они приплыли на байдарке или яхте, приехали на велосипеде либо пересекли границу пешком.

Доступен для безвизовых туристов и Гродненский аэропорт, однако поток там пока невелик. Возможно, ситуация изменится с увеличением количества рейсов. Сейчас идут переговоры с компаниями-лоукостерами.

Где отдыхают?

Инфраструктура города подстраивается под запросы гостей. В безвизовой зоне, центром которой выступает Гродно, сейчас работают 12 гостиниц и 3 хостела, 8 из них появились в последние годы. Открыто свыше десятка новых кафе и ресторанов. Тем или иным образом туризм поспособствовал появлению почти 600 новых рабочих мест.

— Радует, что активно участвует в этом и частный бизнес. Постоянно открываются новые объекты. Только на конец 2018 — 2019 годы намечено открытие нескольких новых гостиниц и хостелов, — рассказал начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Что изменится?

— Город серьезно изменил и своё туристическое лицо. Появились новые информационные стенды, указатели, интересные арт-объекты, малые архитектурные формы. Созданы обзорные площадки с видом на старый город в ТД «Неман», а также на улице Дарвина. Заработало водное такси. Постоянно новыми яркими мероприятиями пополняется календарь событий, — говорит Евгений Ародь.

Работа в этом направлении не останавливается. Например, сейчас обсуждается вопрос расширения сети пешеходных улиц в исторической части Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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После первой поездки многие возвращаются сюда еще раз, привозят с собой друзей и родных и… замечают что-то новенькое. Ведь и сам Гродно благодаря туристам...
 
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