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Необычные елки и павильоны-соты. Показываем, как оформят Октябрьскую и Немигу к Новому году

21.11.2018 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Вчера на Октябрьской площади начали монтировать главную елку страны, которая должна загореться 15 декабря. TUT.BY узнал, как она будет выглядеть, и чем примечательна. Также в Мингорисполкоме показали, какие новые павильоны установят возле Дворца республики, а какую елку — возле Дворца спорта.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Октябрьская: полностью новая концепция

Уже несколько лет на Октябрьской площади проходит новогодняя ярмарка с деревянными торговыми павильонами слева от Дворца республики. Там продают еду, глинтвейн и сувениры. Остальная территория большой площади толком никак не задействована, ведь каток последние годы не заливают.

Но в этом году все должно поменяться, потому что новогодняя ярмарка распространится на весь периметр Октябрьской. Вот так будет организовано пространство:


Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

Как видим, на Октябрьской площади установят павильоны, сцену, световые фигуры животных, аттракционы и другое. Планируется даже новогодний паровозик для детей.

Заметим, что вместо деревянных торговых павильонов на площади появятся стеклянные сооружения. Они будут собраны в четыре соты, по три павильона в каждой.


Павильоны будут такими. Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

Производством павильонов занимается компания минская компания VDS Production, которая реализовала много успешных проектов в сфере городского дизайна в России и Казахстане.

Что же касается елки, то она в этом году тоже будет новой для города. В «Мингорсвете» рассказывают, что дерево будет оформлено гирляндами на основе пиксельных технологий. Каждый источник света будет дистанционно управляем. То есть на елке можно будет показывать разные световые фигуры, рисунки и текст. Выглядеть она должна следующим образом:


Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

Изображение: «Минскреклама»

Дворец спорта: новая елка и павильоны с Октябрьской

Необычной новогодняя елка будет и у Дворца спорта. Ее внешний вид разработал белорусский дизайнер Адриан Храпицкий. Она примечательна еще и тем, что над ней «Мингорсвет» оформит композицию в виде звездного неба.


Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

Что же касается ярмарки у Дворца спорта, то на нее переедут деревянные павильоны с Октябрьской площади. Тут тоже будут продавать еду, глинтвейн и сувениры.

Ожидается, что елки зажгутся в Минске 15 декабря, а ярмарки заработают 20 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом сезоне в новогоднем оформлении Минска ожидается много нового.
 
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