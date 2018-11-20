Жителя Молодечно обвиняют в обмане 35 человек: они хотели построить дом - а он исчезал с предоплатой

39-летний житель Молодечно будет отвечать перед судом по обвинению в крупном мошенничестве. 35 человек отдали ему деньги на строительство дома или ремонт на участке, но обещания остались обещаниями, сообщает СК.





Мужчина был зарегистрирован как предприниматель, возглавлял предприятие по оптовой торговле древесиной и продукцией ее переработки. Он размещал объявления в Сети, что готов быстро и недорого изготовить и установить дома из бруса, бани, хозяйственные постройки, проложить электрические и канализационные сети, отремонтировать постройки, выполнить бетонные, монтажные и другие работы на участке.

«Директор вводил их в заблуждение о наличии у него деловых партнеров и собственного производства на территории России», — рассказали в СК.

При встрече с клиентом оговаривали проект, заключали договор подряда или купли-продажи. Условием сделки была предоплата — 40−50% стоимости дома. Потом «для видимости» мужчина поставлял незначительную часть материалов, которой хватило бы на фундамент — и все.





«В последующем сроки оттягивались якобы из-за финансовых затруднений, разногласий с партнерами и иных причин (…). Полученные от заказчиков деньги обвиняемый тратил на личные нужды, а также в игорных заведениях», — рассказали в СК.

Обманутыми оказались 35 человек, в том числе престарелые люди. Ущерб оценивается в 248 тысячи рублей. Есть также претензии к мужчине по налогам: следователи считают, что он уклонился от уплаты 75 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Известно, что ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления — разбой и кражи.