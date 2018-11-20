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Жителя Молодечно обвиняют в обмане 35 человек: они хотели построить дом - а он исчезал с предоплатой
21.11.2018 10:32 — Новости Общества | Tut.by
39-летний житель Молодечно будет отвечать перед судом по обвинению в крупном мошенничестве. 35 человек отдали ему деньги на строительство дома или ремонт на участке, но обещания остались обещаниями,
Мужчина был зарегистрирован как предприниматель, возглавлял предприятие по оптовой торговле древесиной и продукцией ее переработки. Он размещал объявления в Сети, что готов быстро и недорого изготовить и установить дома из бруса, бани, хозяйственные постройки, проложить электрические и канализационные сети, отремонтировать постройки, выполнить бетонные, монтажные и другие работы на участке.
«Директор вводил их в заблуждение о наличии у него деловых партнеров и собственного производства на территории России», — рассказали в СК.
При встрече с клиентом оговаривали проект, заключали договор подряда или купли-продажи. Условием сделки была предоплата — 40−50% стоимости дома. Потом «для видимости» мужчина поставлял незначительную часть материалов, которой хватило бы на фундамент — и все.
«В последующем сроки оттягивались якобы из-за финансовых затруднений, разногласий с партнерами и иных причин (…). Полученные от заказчиков деньги обвиняемый тратил на личные нужды, а также в игорных заведениях», — рассказали в СК.
Обманутыми оказались 35 человек, в том числе престарелые люди. Ущерб оценивается в 248 тысячи рублей. Есть также претензии к мужчине по налогам: следователи считают, что он уклонился от уплаты 75 тысяч рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).
Известно, что ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления — разбой и кражи.
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Жителя Молодечно обвиняют в обмане 35 человек: они хотели построить дом - а он исчезал с предоплатой
Среди обманутых есть и престарелые люди. Общий ущерб оценивается в 248 тысячи рублей
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