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Проблемы дорожной безопасности обсудили жители Пинска и района с заместителем начальника УГАИ МВД Беларуси Андреем Чернявским
21.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Как отметил А.В. Чернявский, прием граждан не случайно был организован в нашем городе:
В целом, по словам заместителя начальника УГАИ МВД, в Беларуси за истекший период наблюдается снижение ДТП с пострадавшими, уменьшение количества погибших. Одна из основных проблем, которая существует, – нарушение правил проезда пешеходных переходов.
На прием к А.В. Чернявскому пришли не только жители Пинского района, но и города Пинска. Вопросы касались как разбора конкретных личных ситуаций и обстоятельств ДТП, так и тех, которые затрагивают многих граждан. Например, житель Пинска обратил внимание на проблему организации безопасного движения около детского сада № 29 по улице Первомайской. Ранее около садика был установлен знак «движение запрещено», а теперь его убрали. В итоге около учреждения – нескончаемое движение легковых автомобилей, грузовых машин, микроавтобусов. В темное время суток, утром и вечером, родителям с малышами попросту опасно ходить по пешеходной дорожке. К тому же, на этом участке нет освещения. А.В. Чернявский заверил, что вопрос будет взят на контроль и не останется без внимания.
Подобные встречи руководства Госавтоинспекции с гражданами будут проходить и в дальнейшем.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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