Проблемы дорожной безопасности обсудили жители Пинска и района с заместителем начальника УГАИ МВД Беларуси Андреем Чернявским



С рабочим визитом Пинск посетил заместитель начальника УГАИ МВД Республики Беларусь полковник милиции Андрей Вячеславович Чернявский. В отделении ГАИ Пинского РОВД он провел прием граждан по личным вопросам.

Как отметил А.В. Чернявский, прием граждан не случайно был организован в нашем городе:

— Анализируя аварийность на территории Брестской области в текущем году и сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, мы наблюдаем рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, рост числа погибших и тех, кто получил травмы в результате этих происшествий. К сожалению, аналогичная ситуация складывается и в Пинском районе. Мы хотели бы выяснить причины. Чтобы знать и понимать проблемы в части обеспечения безопасности дорожного движения, нужно выезжать в регионы, встречаться с населением, с сотрудниками районных и городских, областных подразделений ГАИ. Надеюсь, что и граждане, которые придут на прием, подскажут какие-то наболевшие вопросы, внесут предложения по изменениям в организацию дорожного движения.

В целом, по словам заместителя начальника УГАИ МВД, в Беларуси за истекший период наблюдается снижение ДТП с пострадавшими, уменьшение количества погибших. Одна из основных проблем, которая существует, – нарушение правил проезда пешеходных переходов.

На прием к А.В. Чернявскому пришли не только жители Пинского района, но и города Пинска. Вопросы касались как разбора конкретных личных ситуаций и обстоятельств ДТП, так и тех, которые затрагивают многих граждан. Например, житель Пинска обратил внимание на проблему организации безопасного движения около детского сада № 29 по улице Первомайской. Ранее около садика был установлен знак «движение запрещено», а теперь его убрали. В итоге около учреждения – нескончаемое движение легковых автомобилей, грузовых машин, микроавтобусов. В темное время суток, утром и вечером, родителям с малышами попросту опасно ходить по пешеходной дорожке. К тому же, на этом участке нет освещения. А.В. Чернявский заверил, что вопрос будет взят на контроль и не останется без внимания.

Подобные встречи руководства Госавтоинспекции с гражданами будут проходить и в дальнейшем.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.