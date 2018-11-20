В торговых центрах Бреста проверят потолки - после обрушения в минском ТРЦ

В торговых центрах Бреста проверят состояние подвесных потолков, сообщает «Брестская газета».



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Проверки подвесных конструкций на брестских объектах уже начались. На 23 ноября наметили проверить подвесные конструкции во всех крупных торговых центрах города.

«Думаю, объем проверок будет зависеть и от того, какого рода нарушения выявятся при осмотрах подвесных потолков, — сообщила специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям София Бережная. — Ситуацию с тем, что обнаружим, прокомментирует не только МЧС, но и ответственные за безопасность тех объектов».

Напомним, 14 ноября комиссия по ЧС при Совмине приняла решение проверить все объекты страны, аналогичные ТРЦ «Арена Сити», в котором 12 ноября произошло обрушение гипсокартонной конструкции на площади около 190 кв. метров.