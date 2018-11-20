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В торговых центрах Бреста проверят потолки - после обрушения в минском ТРЦ
21.11.2018 11:01 — Новости Общества | Tut.by
В торговых центрах Бреста проверят состояние подвесных потолков,
Проверки подвесных конструкций на брестских объектах уже начались. На 23 ноября наметили проверить подвесные конструкции во всех крупных торговых центрах города.
«Думаю, объем проверок будет зависеть и от того, какого рода нарушения выявятся при осмотрах подвесных потолков, — сообщила специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям София Бережная. — Ситуацию с тем, что обнаружим, прокомментирует не только МЧС, но и ответственные за безопасность тех объектов».
Напомним, 14 ноября комиссия по ЧС при Совмине приняла решение проверить все объекты страны, аналогичные ТРЦ «Арена Сити», в котором 12 ноября произошло
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Проверки намечены на ближайшую пятницу.
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