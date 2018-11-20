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Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет - Рапота
21.11.2018 11:08 — Новости Общества | БелТА
Во время заседания
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время совместного заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никаких решений на этот счет нет. Идет кропотливый, достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. Какими организационными мерами это будет сопровождаться, решат те, кто этим занимается, - министерства иностранных дел и все, кто причастен к этому процессу", - сказал Григорий Рапота.
Он подчеркнул, что никакого ограничения свободы передвижения белорусских и российских граждан на территории обеих стран не будет. "Будет сделано все возможное, чтобы такую свободу передвижения обеспечить гражданам третьих стран, обладающих либо российской, либо белорусской визой", - заверил госсекретарь.-0-
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет. Об этом сообщил сегодня журналистам...
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