Неожиданная «радость», или Еще раз о бесплатных призах, подарках и денежных выигрышах

Очередной вопрос поступил в редакцию: одна из наших читательниц попросила помочь разобраться с неожиданно свалившейся на нее «радостью». Ситуация действительно необычная, и мы подумали, что она может быть интересной и даже, возможно, поучительной для других наших подписчиков.

А дело вот в чем. На домашний телефон женщине позвонили, обратились по имени-отчеству и сказали, что она является их постоянной клиенткой и стала одной из победительниц ежегодного розыгрыша призов, в результате ей причитается 370 рублей. Деньги будут переведены на специальную карточку, которую устроители розыгрыша собираются выслать победительнице по почте. Правда, чтобы получить письмо с карточкой, нужно заплатить 50 рублей налога и страховки. Женщина вспомнила, что она действительно как-то делала заказ в телемагазине, но это было один раз, и то в прошлом году. Что касается получения 370 рублей, то она была бы, разумеется, не против этих денег, не против и заплатить те 50 рублей, но только с того самого выигрыша, поскольку сейчас лишних полсотни у нее нет. На том конце провода ей вежливо объяснили, что так нельзя, заверили, что бояться нечего, в письме будут указаны адреса и телефоны горячей линии, уточнили правильность домашнего адреса и сказали ждать письма. Еще раз всё обдумав, женщина сильно засомневалась в реальности своей неожиданной удачи, даже наоборот — стала волноваться: а не придется ли ей платить деньги почте за хранение этого письма, если она не станет его забирать, и не будут ли ее как-то принуждать к его получению неизвестные отправители (точного ответа, кто звонил, она так и не получила). С этими сомнениями она и обратилась в редакцию.

Разбираться с ситуацией мы начали по порядку и позвонили в районное отделение почтовой связи. Там нам объяснили: если адресат, получив извещение о прибывшей на его имя корреспонденции, не собирается ее получать, то ему надо прийти на почту и сообщить об этом, тогда она будет отправлена обратно и человеку ничего платить не надо.

Может ли отправитель принудить адресата к получению корреспонденции? Как разъяснила нам адвокат Людмила Адномах, никто не может принудить человека к получению такой посылки, с учетом того, что какой-либо договор между отправителем и потребителем не заключался. Кроме того, последствия после отказа оплаты потребителем почтовых расходов не наступят, поскольку последний не был инициатором заказа такой посылки.

Словом, нашей уважаемой читательнице бояться нечего: если она не собирается получать письмо с карточкой, никто ее к этому не принудит и денег не потребует, почта перешлет его назад отправителю (только надо пойти и отказаться от получения). Другое дело, что ей предстоит решить: получать или не получать.

Здесь мы совета давать не беремся, но по сути ситуации (с помощью интернета) узнали следующее. Оказывается, звонки с сообщениями о выигрыше призов, подарочных сертификатов или денег с переводом на карточку в последнее время стали поступать жителям разных областей. Все те, кому выпадала такая неожиданная «радость», действительно когда-то что-то покупали в интернет-магазинах или телемагазине, то есть их данные в сети где-то есть. Некоторые отказывались от подарков, считая это очередным «разводом на деньги». Другие же платили, получали и… были разочарованы, потому что «подарки» оказывались копеечными и не стоили не то что заявленной суммы подарка (как правило, она составляла 350— 370 рублей), но и той суммы, что люди платили при получении (как правило, 49—60 рублей). На подарочные сертификаты тоже не предлагалось ничего стоящего, к тому же и там надо было что-то оплачивать. Словом, как нам кажется, дело Остапа Бендера всё еще живет и процветает. Правда, у великого комбинатора не те масштабы были, сейчас у его последователей на службе большие технические возможности, которые позволяют вовлекать в аферы большое количество людей и при этом очень часто оставаться неизвестными, а значит, и безнаказанными. Хитрому Бендеру такое и не снилось, он, что называется, нервно курит в сторонке.

Да, хорошо, когда кому-то везет, когда кто-то что-то выигрывает. Спору нет, нам тоже хочется попасть в число счастливчиков, но давайте поразмыслим: много ли мы знаем людей, вот так запросто и вдруг получивших ту самую нечаянную радость, к тому же совершенно бесплатно, то есть даром? Думаю, что нет. Поэтому лучше будет, если вы принесете ее себе сами: сделаете пусть и небольшую, но приятную покупку и от души порадуетесь, например, любимому тортику, новому шарфику, перчаткам, красивой тарелке, броши или сережкам. Да, небесплатно, зато надежно и именно то, что вы хотели. Так вы злой обман, направленный против вас, превратите в приятное для себя приобретение. Таково наше мнение, но решать, конечно, вам, всем тем, кому позвонили или еще позвонят с приглашением на презентацию чудо-товаров с розыгрышем призов или с сообщением о бесплатном дорогом подарке, свалившихся на вас деньгах и еще чем-нибудь.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ