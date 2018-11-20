Накрутка - до 800%, товара посредник даже не видит. ДФР вскрыл преступную схему поставок на Гомельщине

Финансовая милиция выявила схему необоснованного посредничества при закупке запчастей к технике одним из предприятий Гомельской области, сообщил TUT.BY замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.

Выяснилось, что предприятие при закупке импортных запчастей к технике напрямую у региональных поставщиков параллельно приобретало тот же товар через посредников. Ими выступали пять подконтрольных ипэшников, которые значительно завышали цену: надбавка посредниковпорой доходила до 800% (в среднем же составляла 200−400%). Товар же все равно напрямую шел со склада поставщика на склад конечного покупателя.

Такая схема поставок работала на протяжении двух лет. Вскрыть ее было сложно, так как предприятие не перечисляло ИП плату за товар напрямую:

— Деньги поступали на расчетные счета предпринимателей от субъектов, которым предприятие оказывало коммунальные услуги и которые были его должниками: заключались соответствующие договоры перевода долга и уступки требования, а суммы дебиторской и кредиторской задолженности предприятия погашались. Впоследствии денежные средства, поступившие на расчетные счета ИП, ими обналичивались и распределялись между директором предприятия и иными заинтересованными лицами, — рассказал Кардымон.

В результате коммунальному предприятию причинен ущерб более чем на 500 тыс. рублей (именно такой вышла разница между стоимостью приобретения запчастей через ИП и стоимостью их отпуска региональными поставщиками).

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Подозреваемыми признаны 8 человек, двоим из которых (включая директора предприятия) предъявлено обвинение, они заключены под стражу.