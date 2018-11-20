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В столице появятся "умные" павильоны "Белсоюзпечати"
21.11.2018 11:39 — Новости Общества | Tut.by
В Минске появится новый формат павильонов «Белсоюзпечати», которые в организации называют «умными». Об этом сообщает агентство
Новый продукт разработан к 100-летию РУП «Белсоюзпечать». Генеральный директор предприятия Игорь Дудич говорит, что это мультифункциональный павильон, в котором посетителям впервые будет предоставлена возможность общения с продавцом на всех без исключения языках мира посредством онлайн-переводчика.
— Здесь также можно будет подзарядить электронные гаджеты, вызывать такси и экстренные службы, заказать трансферы в аэропорт и за пределы города. А в скором будущем еще и оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.
К Европейским играм в павильонах начнут работать интерактивные помощники: городской навигатор и электронный консультант-переводчик.
Напомним, недавно в Минске также объявили аукцион на право
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