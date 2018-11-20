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До -7°С ожидается в Беларуси ночью 22 ноября

21.11.2018 12:02 — Новости Общества | БелТА  
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северо-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2.-0-

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Теги: Минск
 
 
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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