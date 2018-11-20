|
До -7°С ожидается в Беларуси ночью 22 ноября
21.11.2018 12:02 — Новости Общества | БелТА
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северо-западный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)