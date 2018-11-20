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Весной в Минске установят памятник столичному ОМОНу

21.11.2018 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице установят памятный знак ОМОНу, сообщает агентство «Минск-Новости». Читайте, где он расположится и каким будет.

Такой будет скульптура. Изображение с сайта minsknews.by

Памятный знак планируют установить в марте 2019 года в Уручье на территории отряда милиции особого назначения. А 20 ноября прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы на месте установки скульптуры.


Фото: Евгений Олейник, «Минск-Новости»

В церемонии приняли участие начальник ГУВД Мингорисполкома Сергей Дорошко, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями протоиерей Сергий Кузьменков.


Фото: Евгений Олейник, «Минск-Новости»

Над памятным знаком работает народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Республики Дагестан, скульптор Хизри Асадулаев.

Напомним, в 2017 году возле здания МВД установили памятник городовому, но большую известность он приобрел совсем недавно. Это связано со случаем, когда подросток просил прощения у скульптуры за то, что дал ей пощечину.

 
Теги: Минск
 
 
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Скульптура появится весной 2019 года.
 
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