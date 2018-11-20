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Весной в Минске установят памятник столичному ОМОНу
21.11.2018 12:12 — Новости Общества | Tut.by
В столице установят памятный знак ОМОНу, сообщает агентство
Памятный знак планируют установить в марте 2019 года в Уручье на территории отряда милиции особого назначения. А 20 ноября прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы на месте установки скульптуры.
В церемонии приняли участие начальник ГУВД Мингорисполкома Сергей Дорошко, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями протоиерей Сергий Кузьменков.
Над памятным знаком работает народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Республики Дагестан, скульптор Хизри Асадулаев.
Напомним, в 2017 году возле здания МВД установили памятник городовому, но
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Скульптура появится весной 2019 года.
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