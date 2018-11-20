Вниманию пересекающих границу через пункт пропуска «Новая Гута»

В пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданами Украины «заблокирована» дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление транспортных средств и в белорусском пункте пропуска «Новая Гута».

К 17.00 20 ноября оформление грузовых транспортных средств практически не производилось: вся «нейтральная» полоса фактически заполнилась и оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска.

По информации Черниговской таможни с 00.00 21 ноября движение грузовых автомобилей приостановлено.

Рекомендуем учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы.

По информации Гомельской таможнию