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Вниманию пересекающих границу через пункт пропуска «Новая Гута»
21.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
В пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданами Украины «заблокирована» дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление транспортных средств и в белорусском пункте пропуска «Новая Гута».
По информации Гомельской таможнию
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В пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданами Украины «заблокирована» дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление...
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