Минималку повысят: на сколько и когда?

Белорусское правительство приняло решение о повышении размера минимальной зарплаты.

Как сообщает Федерация профсоюзов со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич, в правительстве подготовили проект постановления о повышении минимальной зарплаты в Беларуси. Как пишет БЕЛТА , данный вопрос обсуждался на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

В документе предлагается определить минимальную зарплату в 330 рублей, или 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек на 2019 год. Сейчас минимальная зарплата в Беларуси составляет 305 рублей.

Как добавила Ирина Костевич, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами, кроме ФПБ. Федерация профсоюзов настаивает на том, что минимальная зарплата должна быть равна минимальному потребительскому бюджету.

На период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года в Беларуси установлены следующие минимальные потреббюджеты:

трудоспособное население – 446 белорусских рублей 2 копейки;

пенсионеры – 349 белорусских рублей 35 копеек;

студенты – 328 белорусских рублей 98 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 282 белорусских рубля 23 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 365 белорусских рублей 35 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 379 белорусских рублей 23 копейки;

семья из четырех человек – 347 белорусских рублей 74 копейки;

молодая семья из трех человек – 377 белорусских рублей 3 копейки.