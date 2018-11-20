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Минималку повысят: на сколько и когда?
21.11.2018 12:19 — Новости Общества | БДГ
Белорусское правительство приняло решение о повышении размера минимальной зарплаты.
Как сообщает Федерация профсоюзов со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич, в правительстве подготовили проект постановления о повышении минимальной зарплаты в Беларуси. Как пишет
В документе предлагается определить минимальную зарплату в 330 рублей, или 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек на 2019 год. Сейчас минимальная зарплата в Беларуси составляет 305 рублей.
Как добавила Ирина Костевич, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами, кроме ФПБ. Федерация профсоюзов настаивает на том, что минимальная зарплата должна быть равна минимальному потребительскому бюджету.
На период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года в Беларуси установлены следующие минимальные потреббюджеты:
Напомним, что размер минимальной заработной платы
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Белорусское правительство приняло решение о повышении размера минимальной зарплаты.
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