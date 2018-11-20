"Нельзя оставаться в ХХ веке, если ученики живут в XXI". Как 28-летний директор меняет сельскую школу

Среднюю школу деревни Селище Слуцкого района в нынешнем учебном году возглавил новый директор. Александру Ничипоровичу 28 лет. Но молодой руководитель уверен: возраст продуктивной работе не помеха. За три месяца его руководства уже многое изменилось, пишет Млын.by.





Александр Валентинович Ничипорович окончил Колосовскую среднюю школу Столбцовского района. Учился в БарГУ на факультете иностранных языков. После университета работал учителем английского языка в Танежицкой средней школе, затем два года был заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В бассейн как на праздник

На учебу в Селище приезжают дети из многих окрестных деревень, сейчас здесь 111 учеников. В коридорах тишина: идут уроки.

— Но как только прозвенит звонок, стадион оживает, — говорит директор Александр Ничипорович. — Первое, что удивило, когда пришел работать: дети на переменах не сидят в телефонах, а гоняют мяч на футбольном поле или занимаются на турниках. Порой даже даем звонок на урок дважды, чтобы собрать их в классы.

Директор признается, что и сам бы с удовольствием сыграл в футбол с ними, но считает: пока еще рано, авторитет руководителя нужно закрепить. Хотя спортивные мастер-классы время от времени устраивает. Недавно соревновался со школьными легкоатлетами в прыжках в длину и одержал победу.

— На своем примере хочу доказать детям, что умственное развитие и спорт взаимосвязаны. Тот, кто регулярно занимается физкультурой, более выдержан, дисциплинирован, умеет концентрировать внимание на нужной информации. Не говоря уже о том, что спорт — это здоровье, — уверен Александр Валентинович.





Одно из первых нововведений молодого директора — обязательные занятия по плаванию. В бассейн детей возят каждую неделю за десяток километров, транспорт директор ищет самостоятельно. Для сельских учеников такие уроки — настоящий подарок.

— Я сам учился в деревенской школе и знаю, как важно сельским детям иметь те же условия для учебы и отдыха, что и городским. И буду стараться дать своим ученикам максимум возможностей.

Сейчас одна из главных забот - отремонтировать спортзал, который рядом со школой, в здании сельского Дома культуры. Раньше уроки физкультуры там и проходили, но помещение со временем стало непригодным, и детям выделили обычный школьный кабинет. Оснастили всем необходимым, однако все равно до полноценного спортзала он недотягивает.

Да будут свет и интернет!

В самой школе — деревянные полы, покрытые несколькими слоями краски, ажурные занавески на окнах. Аккуратно, чисто. Но не покидает чувство, будто вернулся в прошлое, лет на 30 назад.

— До меня здесь руководил директор, который на своем посту отработал 36 лет, учил многих педагогов, которые сейчас у нас работают. В школе поддерживал порядок, но все в традиционном стиле. Хоть советский фильм здесь снимай, — говорит Александр Ничипорович. — Мир меняется, и школа не может оставаться в ХХ столетии, если ее ученики живут в XXI.





За модернизацию школы молодой директор взялся основательно. Первым делом заменил освещение. Вместо старых ламп появились энергосберегающие светильники — в классах и коридорах стало светлее, и для школьного бюджета экономия. Теперь идет реконструкция столовой. Директор принимает в ремонте самое активное участие.

— На каникулах снимал старую плитку со стен. Приезжал домой в таком виде, как будто не в школе работаю, а на стройке, — улыбается Александр Валентинович. — Зато существенно ускорили процесс. Школе нужен современный ремонт, чтобы детям не хотелось поскорее бежать домой из неуютного здания.

Александр Ничипорович приглашает в компьютерный класс, который теперь является особой гордостью школы. Еще недавно здесь было всего три старых компьютера. С помощью управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома укомплектовали его современной техникой, предоставили компьютеры завучам, провели локальную сеть.

— Раньше, как только пришел работать сюда, учителя с флешками заходили в кабинет и просили сбросить им нужную информацию, потому что нигде больше не было интернета. Теперь проблему решили. Кроме того, собираемся организовать интернет-связь между членами педагогического коллектива, чтобы можно было быстро обмениваться актуальной информацией, — делится планами Александр Ничипорович.

Do you speak English?

Всего за три месяца Селищанская школа существенно преобразилась. И не только внешне. Вместе с молодым директором в учреждение образования пришли и новые тенденции.

— У нынешних школьников есть проблема — они не умеют общаться. Мы с педагогами видим и в этом свою задачу — научить детей коммуникации, — рассказывает Александр Ничипорович.





Общаться и разговаривать школьников в Селище учат не только на родном языке. Несколько лет назад основным иностранным здесь был французский, недавно появилась возможность изучать еще и английский. Новый предмет оказался востребованным, желающих посещать платные дополнительные занятия набрали три группы. Теперь директор хочет еще создать в Селищанской школе классы с профильным изучением иностранных языков.

— Уверен, это будет востребовано у школьников. Сельские дети редко связывают свою жизнь с иностранными языками. Думаю, не хватает языковой практики и, может быть, поддержки педагога, - размышляет молодой директор. — Я сам пошел в педагогику только благодаря своей учительнице английского языка. Она заинтересовала меня, помогла раскрыть способности, хотя я поначалу особого рвения не проявлял. Теперь и я хочу помогать своим ученикам сделать правильный выбор.

Так, за разговорами, подходим к площадке перед школой. Александр Ничипорович с запалом настоящего хозяина переключается на клумбы, говорит о том, как их переделать надо, делится другими планами, потом обрывает себя на полуслове:

— А впрочем, приезжайте к нам через год-другой. Надеюсь, мы сможем вас удивить.