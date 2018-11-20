ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нельзя оставаться в ХХ веке, если ученики живут в XXI". Как 28-летний директор меняет сельскую школу

21.11.2018 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Среднюю школу деревни Селище Слуцкого района в нынешнем учебном году возглавил новый директор. Александру Ничипоровичу 28 лет. Но молодой руководитель уверен: возраст продуктивной работе не помеха. За три месяца его руководства уже многое изменилось, пишет Млын.by.


Александр Валентинович Ничипорович окончил Колосовскую среднюю школу Столбцовского района. Учился в БарГУ на факультете иностранных языков. После университета работал учителем английского языка в Танежицкой средней школе, затем два года был заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

В бассейн как на праздник

На учебу в Селище приезжают дети из многих окрестных деревень, сейчас здесь 111 учеников. В коридорах тишина: идут уроки.

— Но как только прозвенит звонок, стадион оживает, — говорит директор Александр Ничипорович. — Первое, что удивило, когда пришел работать: дети на переменах не сидят в телефонах, а гоняют мяч на футбольном поле или занимаются на турниках. Порой даже даем звонок на урок дважды, чтобы собрать их в классы.

Директор признается, что и сам бы с удовольствием сыграл в футбол с ними, но считает: пока еще рано, авторитет руководителя нужно закрепить. Хотя спортивные мастер-классы время от времени устраивает. Недавно соревновался со школьными легкоатлетами в прыжках в длину и одержал победу.

— На своем примере хочу доказать детям, что умственное развитие и спорт взаимосвязаны. Тот, кто регулярно занимается физкультурой, более выдержан, дисциплинирован, умеет концентрировать внимание на нужной информации. Не говоря уже о том, что спорт — это здоровье, — уверен Александр Валентинович.


Одно из первых нововведений молодого директора — обязательные занятия по плаванию. В бассейн детей возят каждую неделю за десяток километров, транспорт директор ищет самостоятельно. Для сельских учеников такие уроки — настоящий подарок.

— Я сам учился в деревенской школе и знаю, как важно сельским детям иметь те же условия для учебы и отдыха, что и городским. И буду стараться дать своим ученикам максимум возможностей.

Сейчас одна из главных забот - отремонтировать спортзал, который рядом со школой, в здании сельского Дома культуры. Раньше уроки физкультуры там и проходили, но помещение со временем стало непригодным, и детям выделили обычный школьный кабинет. Оснастили всем необходимым, однако все равно до полноценного спортзала он недотягивает.

Да будут свет и интернет!

В самой школе — деревянные полы, покрытые несколькими слоями краски, ажурные занавески на окнах. Аккуратно, чисто. Но не покидает чувство, будто вернулся в прошлое, лет на 30 назад.

— До меня здесь руководил директор, который на своем посту отработал 36 лет, учил многих педагогов, которые сейчас у нас работают. В школе поддерживал порядок, но все в традиционном стиле. Хоть советский фильм здесь снимай, — говорит Александр Ничипорович. — Мир меняется, и школа не может оставаться в ХХ столетии, если ее ученики живут в XXI.


За модернизацию школы молодой директор взялся основательно. Первым делом заменил освещение. Вместо старых ламп появились энергосберегающие светильники — в классах и коридорах стало светлее, и для школьного бюджета экономия. Теперь идет реконструкция столовой. Директор принимает в ремонте самое активное участие.

— На каникулах снимал старую плитку со стен. Приезжал домой в таком виде, как будто не в школе работаю, а на стройке, — улыбается Александр Валентинович. — Зато существенно ускорили процесс. Школе нужен современный ремонт, чтобы детям не хотелось поскорее бежать домой из неуютного здания.

Александр Ничипорович приглашает в компьютерный класс, который теперь является особой гордостью школы. Еще недавно здесь было всего три старых компьютера. С помощью управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома укомплектовали его современной техникой, предоставили компьютеры завучам, провели локальную сеть.

— Раньше, как только пришел работать сюда, учителя с флешками заходили в кабинет и просили сбросить им нужную информацию, потому что нигде больше не было интернета. Теперь проблему решили. Кроме того, собираемся организовать интернет-связь между членами педагогического коллектива, чтобы можно было быстро обмениваться актуальной информацией, — делится планами Александр Ничипорович.

Do you speak English?

Всего за три месяца Селищанская школа существенно преобразилась. И не только внешне. Вместе с молодым директором в учреждение образования пришли и новые тенденции.

— У нынешних школьников есть проблема — они не умеют общаться. Мы с педагогами видим и в этом свою задачу — научить детей коммуникации, — рассказывает Александр Ничипорович.


Общаться и разговаривать школьников в Селище учат не только на родном языке. Несколько лет назад основным иностранным здесь был французский, недавно появилась возможность изучать еще и английский. Новый предмет оказался востребованным, желающих посещать платные дополнительные занятия набрали три группы. Теперь директор хочет еще создать в Селищанской школе классы с профильным изучением иностранных языков.

— Уверен, это будет востребовано у школьников. Сельские дети редко связывают свою жизнь с иностранными языками. Думаю, не хватает языковой практики и, может быть, поддержки педагога, - размышляет молодой директор. — Я сам пошел в педагогику только благодаря своей учительнице английского языка. Она заинтересовала меня, помогла раскрыть способности, хотя я поначалу особого рвения не проявлял. Теперь и я хочу помогать своим ученикам сделать правильный выбор.

Так, за разговорами, подходим к площадке перед школой. Александр Ничипорович с запалом настоящего хозяина переключается на клумбы, говорит о том, как их переделать надо, делится другими планами, потом обрывает себя на полуслове:

— А впрочем, приезжайте к нам через год-другой. Надеюсь, мы сможем вас удивить.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среднюю школу деревни Селище Слуцкого района в нынешнем учебном году возглавил новый директор. Александру Ничипоровичу 28 лет. Но молодой руководитель уверен:...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минималку повысят: на сколько и когда?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика