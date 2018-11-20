В первом и последнем вагонах. Пригородные поезда будут оснащать креплениями для велосипедов

В белорусских пригородных поездах оборудуют специальные места для велосипедов. Первой оснастили электричку Минск — Гудогай. Информацию подтвердили в БелЖД.

В головных вагонах электрички Минск-Гудогай появились специальные места для велосипедов. На днях на Facebook появилось фото конструкции.

— Правда, в креплении есть нюанс: велосипед сильно болтается. Когда электричка тронулась, пришлось дополнительно пристегивать его резинками. Но хорошо, что велокрепление расположено в задней части первого вагона, а в передней части БелЖД сохранило и места для крупногабаритного багажа, куда мы раньше ставили велосипеды. То есть, если велосипедов много, то их можно разместить и в передней, и задней части вагона, — рассказал TUT.BY велосипедист, опубликовавший снимок.

На БелЖД информацию о том, что специальными креплениями для велосипедов будут оборудовать пригородные поезда, подтверждают .

— Электропоезд ЭР9 № 678 при капитальном ремонте дооборудовали местами для велосипедов, в головных вагонах. Это сделано, чтобы велосипедист, который идет к поезду, четко понимал, что в начале и в конце состава есть такие места, — отметил первый замначальника службы локомотивного хозяйства БелЖД Валерий Мазец.

Сейчас конструкция тестируется на линии Минск-Гудогай.

— Если будут отрицательные в чем-то отзывы — мы их учтем и улучшим конструкцию. А потом будем устанавливать в электропоездах и дизель-поездах во время капитального ремонта. Правда, появилась неприятная информация, что специальные ремни-крепления для велосипедов стали исчезать. Наверное, кто-то из пассажиров открутил. Значит, сделаем вандалоустойчивую конструкцию, — добавил Валерий Мазец.

Помимо электропоезда ЭР9, места для велосипедов в первую очередь появятся на дизель-поезде ДР1А, уточняет сайт БелЖД. Кроме того, железная дорога планирует оборудовать пригородные поезда специальными местами для провоза крупной ручной клади.

По правилам перевозок , для велосипедов сейчас действуют обычные правила перевозки ручной клади. Если габариты велосипеда превышают 200 сантиметров, то для нее нужно приобретать дополнительный билет. Если же велосипед разложен или сложен, то есть вписывается в этот габарит, то его можно провозить бесплатно.