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В первом и последнем вагонах. Пригородные поезда будут оснащать креплениями для велосипедов
21.11.2018 12:54 — Новости Общества | Tut.by
В белорусских пригородных поездах оборудуют специальные места для велосипедов. Первой оснастили электричку Минск — Гудогай. Информацию подтвердили в БелЖД.
В головных вагонах электрички Минск-Гудогай появились специальные места для велосипедов. На днях на Facebook появилось фото конструкции.
— Правда, в креплении есть нюанс: велосипед сильно болтается. Когда электричка тронулась, пришлось дополнительно пристегивать его резинками. Но хорошо, что велокрепление расположено в задней части первого вагона, а в передней части БелЖД сохранило и места для крупногабаритного багажа, куда мы раньше ставили велосипеды. То есть, если велосипедов много, то их можно разместить и в передней, и задней части вагона, — рассказал TUT.BY велосипедист, опубликовавший снимок.
На БелЖД информацию о том, что специальными креплениями для велосипедов будут оборудовать пригородные поезда,
— Электропоезд ЭР9 № 678 при капитальном ремонте дооборудовали местами для велосипедов, в головных вагонах. Это сделано, чтобы велосипедист, который идет к поезду, четко понимал, что в начале и в конце состава есть такие места, — отметил первый замначальника службы локомотивного хозяйства БелЖД Валерий Мазец.
Сейчас конструкция тестируется на линии Минск-Гудогай.
— Если будут отрицательные в чем-то отзывы — мы их учтем и улучшим конструкцию. А потом будем устанавливать в электропоездах и дизель-поездах во время капитального ремонта. Правда, появилась неприятная информация, что специальные ремни-крепления для велосипедов стали исчезать. Наверное, кто-то из пассажиров открутил. Значит, сделаем вандалоустойчивую конструкцию, — добавил Валерий Мазец.
Помимо электропоезда ЭР9, места для велосипедов в первую очередь появятся на дизель-поезде ДР1А, уточняет сайт БелЖД. Кроме того, железная дорога планирует оборудовать пригородные поезда специальными местами для провоза крупной ручной клади.
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В белорусских пригородных поездах оборудуют специальные места для велосипедов. Первой оснастили электричку Минск - Гудогай. Информацию подтвердили в БелЖД.
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