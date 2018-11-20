ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередь на 1,5 часа. Как в Витебске открывали магазин "Дионис"

21.11.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В микрорайоне Билево-3 на улице Генерала Ивановского 20 ноября открыли первый в Витебске магазин торговой сети «Дионис». Чтобы попасть в новый торговый объект, покупатели стояли в очереди не менее 1,5 часа, пишет «Витебский курьер».


В 14.20 у входных дверей в «Дионис» начала собираться толпа. Здесь были люди разного возраста: мамы и папы с младенцами на руках или с колясками, пенсионеры, молодежь.

Рядом в это же самое время гостей развлекали танцами и неоновым шоу. Но толпа вокруг сцены была значительно меньше той, что скопилась у входа. Хорошо, организаторы позаботились о горячих напитках — ими угощали бесплатно.

Первым покупателям сначала нужно было около часа простоять в очереди у входных дверей, потом еще примерно 30 минут — в тамбуре магазина, а затем 30−40 минут очереди на кассе.



Дети плакали, кому-то мешали коляски, которые занимали немало места в тамбуре магазина, кто-то просто устал ждать. Но разворачивались и уходили единицы.

Чтобы выйти на улицу, покупателям приходилось пробираться через толпу на входе.


20 ноября, в день открытия, магазин предлагал скидки на некоторые продукты, среди них — отдельные виды сухих завтраков, соевого соуса, чипсов, кофе, чая и сока. В честь открытия торговая сеть бесплатно предлагала получить скидочную карту.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Три круга ада" на открытии "Диониса" выглядели так: сначала нужно было около часа простоять в очереди у входных дверей, потом еще примерно 30 минут - в тамбуре...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вниманию пересекающих границу через пункт пропуска «Новая Гута»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика