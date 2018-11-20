В микрорайоне Билево-3 на улице Генерала Ивановского 20 ноября открыли первый в Витебске магазин торговой сети «Дионис». Чтобы попасть в новый торговый объект, покупатели стояли в очереди не менее 1,5 часа, пишет «Витебский курьер».





В 14.20 у входных дверей в «Дионис» начала собираться толпа. Здесь были люди разного возраста: мамы и папы с младенцами на руках или с колясками, пенсионеры, молодежь.

Рядом в это же самое время гостей развлекали танцами и неоновым шоу. Но толпа вокруг сцены была значительно меньше той, что скопилась у входа. Хорошо, организаторы позаботились о горячих напитках — ими угощали бесплатно.

Первым покупателям сначала нужно было около часа простоять в очереди у входных дверей, потом еще примерно 30 минут — в тамбуре магазина, а затем 30−40 минут очереди на кассе.









Дети плакали, кому-то мешали коляски, которые занимали немало места в тамбуре магазина, кто-то просто устал ждать. Но разворачивались и уходили единицы.

Чтобы выйти на улицу, покупателям приходилось пробираться через толпу на входе.





20 ноября, в день открытия, магазин предлагал скидки на некоторые продукты, среди них — отдельные виды сухих завтраков, соевого соуса, чипсов, кофе, чая и сока. В честь открытия торговая сеть бесплатно предлагала получить скидочную карту.