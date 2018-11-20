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Очередь на 1,5 часа. Как в Витебске открывали магазин "Дионис"
21.11.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by
В микрорайоне Билево-3 на улице Генерала Ивановского 20 ноября открыли первый в Витебске магазин торговой сети «Дионис». Чтобы попасть в новый торговый объект, покупатели стояли в очереди не менее 1,5 часа,
В 14.20 у входных дверей в «Дионис» начала собираться толпа. Здесь были люди разного возраста: мамы и папы с младенцами на руках или с колясками, пенсионеры, молодежь.
Рядом в это же самое время гостей развлекали танцами и неоновым шоу. Но толпа вокруг сцены была значительно меньше той, что скопилась у входа. Хорошо, организаторы позаботились о горячих напитках — ими угощали бесплатно.
Первым покупателям сначала нужно было около часа простоять в очереди у входных дверей, потом еще примерно 30 минут — в тамбуре магазина, а затем 30−40 минут очереди на кассе.
Дети плакали, кому-то мешали коляски, которые занимали немало места в тамбуре магазина, кто-то просто устал ждать. Но разворачивались и уходили единицы.
Чтобы выйти на улицу, покупателям приходилось пробираться через толпу на входе.
20 ноября, в день открытия, магазин предлагал скидки на некоторые продукты, среди них — отдельные виды сухих завтраков, соевого соуса, чипсов, кофе, чая и сока. В честь открытия торговая сеть бесплатно предлагала получить скидочную карту.
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"Три круга ада" на открытии "Диониса" выглядели так: сначала нужно было около часа простоять в очереди у входных дверей, потом еще примерно 30 минут - в тамбуре...
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