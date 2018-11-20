ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 2012 года в Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» функционирует «кризисная» комната

21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
«Кризисная» комната – специально оборудованное отдельное помещение, которое в случае необходимости может быть предоставлено как временный приют лицам, находящимся в кризисном состоянии. С 2012 года такая комната функционирует в учреждении «Территориальный центр социального облуживания населения «Тёплый дом».

С 2012 года в Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» функционирует «кризисная» комната

В «кризисную» комнату могут быть помещены граждане следующих категорий: лица, пострадавшие от насилия в семье, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий; жертвы торговли людьми; лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

В «кризисную» комнату помещаются граждане старше 18 лет и семьи с детьми по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома, отдела внутренних дел, учреждений здравоохранения, учреждений образования района, других государственных органов и организаций.

При заселении в «кризисную» комнату гражданин предоставляет: письменное заявление, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина), документ установленного образца о праве на льготы для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами.

В случае экстренной необходимости в получении услуги и отсутствия у гражданина документа, удостоверяющего личность, услуга оказывается на основании письменного заявления с последующим предоставлением документа, удостоверяющего личность, в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления.

Медицинскими противопоказаниями для заселения в «кризисную» комнату являются: 

  • заболевания любой этиологии, требующие перед направлением в учреждения социального обслуживания предварительного лечения, 
  • туберкулез в активной стадии процесса, 
  • заразные кожные заболевания, 
  • острые инфекционные заболевания, 
  • злокачественные новообразования, 
  • венерические заболевания, 
  • наличие хронического алкоголизма, 
  • бытового пьянства, 
  • наркомании, 
  • СПИД, 
  • психические расстройства.

Во время пребывания в «кризисной» комнате граждане находятся на самообслуживании. При заселении семьи с ребёнком уход за детьми осуществляется родителем.

Срок пребывания в «кризисной» комнате определяется в договоре и зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощью.

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывшим в район при распределении по первому рабочему месту, услуги временного приюта оказываются на кратковременный период, до решения вопроса о предоставлении места проживания.

Место расположения «кризисной» комнаты не разглашается для того, чтобы обеспечить безопасность проживающих в ней. Для заселения в «кризисную» комнату необходимо позвонить по телефонам: 3-58-13, 3-83-11 (с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 13.00-14.00), либо 102 (круглосуточно).

Юлия ШПАКОВСКАЯ, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».

Фото Татьяны ЧЕРНЯВСКОЙ. 

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Кризисная» комната – специально оборудованное отдельное помещение, которое в случае необходимости может быть предоставлено как временный приют лицам,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В столице появятся "умные" павильоны "Белсоюзпечати"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика