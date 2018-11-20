С 2012 года в Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» функционирует «кризисная» комната

«Кризисная» комната – специально оборудованное отдельное помещение, которое в случае необходимости может быть предоставлено как временный приют лицам, находящимся в кризисном состоянии. С 2012 года такая комната функционирует в учреждении «Территориальный центр социального облуживания населения «Тёплый дом».





В «кризисную» комнату могут быть помещены граждане следующих категорий: лица, пострадавшие от насилия в семье, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий; жертвы торговли людьми; лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

В «кризисную» комнату помещаются граждане старше 18 лет и семьи с детьми по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома, отдела внутренних дел, учреждений здравоохранения, учреждений образования района, других государственных органов и организаций.

При заселении в «кризисную» комнату гражданин предоставляет: письменное заявление, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина), документ установленного образца о праве на льготы для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами.

В случае экстренной необходимости в получении услуги и отсутствия у гражданина документа, удостоверяющего личность, услуга оказывается на основании письменного заявления с последующим предоставлением документа, удостоверяющего личность, в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления.

Медицинскими противопоказаниями для заселения в «кризисную» комнату являются:

заболевания любой этиологии, требующие перед направлением в учреждения социального обслуживания предварительного лечения,

туберкулез в активной стадии процесса,

заразные кожные заболевания,

острые инфекционные заболевания,

злокачественные новообразования,

венерические заболевания,

наличие хронического алкоголизма,

бытового пьянства,

наркомании,

СПИД,

психические расстройства.

Во время пребывания в «кризисной» комнате граждане находятся на самообслуживании. При заселении семьи с ребёнком уход за детьми осуществляется родителем.

Срок пребывания в «кризисной» комнате определяется в договоре и зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощью.

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывшим в район при распределении по первому рабочему месту, услуги временного приюта оказываются на кратковременный период, до решения вопроса о предоставлении места проживания.

Место расположения «кризисной» комнаты не разглашается для того, чтобы обеспечить безопасность проживающих в ней. Для заселения в «кризисную» комнату необходимо позвонить по телефонам: 3-58-13, 3-83-11 (с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 13.00-14.00), либо 102 (круглосуточно).

Юлия ШПАКОВСКАЯ, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».

Фото Татьяны ЧЕРНЯВСКОЙ.