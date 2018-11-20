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С 2012 года в Сморгонском УТЦСОН «Тёплый дом» функционирует «кризисная» комната
21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
«Кризисная» комната – специально оборудованное отдельное помещение, которое в случае необходимости может быть предоставлено как временный приют лицам, находящимся в кризисном состоянии. С 2012 года такая комната функционирует в учреждении «Территориальный центр социального облуживания населения «Тёплый дом».
В «кризисную» комнату могут быть помещены граждане следующих категорий: лица, пострадавшие от насилия в семье, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий; жертвы торговли людьми; лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
В «кризисную» комнату помещаются граждане старше 18 лет и семьи с детьми по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома, отдела внутренних дел, учреждений здравоохранения, учреждений образования района, других государственных органов и организаций.
При заселении в «кризисную» комнату гражданин предоставляет: письменное заявление, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина), документ установленного образца о праве на льготы для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами.
В случае экстренной необходимости в получении услуги и отсутствия у гражданина документа, удостоверяющего личность, услуга оказывается на основании письменного заявления с последующим предоставлением документа, удостоверяющего личность, в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления.
Медицинскими противопоказаниями для заселения в «кризисную» комнату являются:
Во время пребывания в «кризисной» комнате граждане находятся на самообслуживании. При заселении семьи с ребёнком уход за детьми осуществляется родителем.
Срок пребывания в «кризисной» комнате определяется в договоре и зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощью.
Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывшим в район при распределении по первому рабочему месту, услуги временного приюта оказываются на кратковременный период, до решения вопроса о предоставлении места проживания.
Юлия ШПАКОВСКАЯ, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».
Фото Татьяны ЧЕРНЯВСКОЙ.
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«Кризисная» комната – специально оборудованное отдельное помещение, которое в случае необходимости может быть предоставлено как временный приют лицам,...
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