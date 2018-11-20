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В Сморгони появилась первая вывеска в городе, на которой использован шрифт Брайля (ФОТОФАКТ)

21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Увидеть, а главное ощутить шрифт Брайля на ощупь, можно на вывеске при входе в территориальный центр социального обслуживания населения «Тёплый дом». В учреждении нам сообщили, что вывеску установили на прошлой неделе.

В Сморгони появилась первая вывеска в городе, на которой использован шрифт Брайля (ФОТОФАКТ)

Справка: Шрифт Брайля (англ. Braille) — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте трёх лет поранился в мастерской отца шорным ножом; из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт как альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, вдохновившись простотой «ночного шрифта» капитана артиллерии Шарля Барбье. В то время «ночной шрифт» использовался военными для записи донесений, которые можно было прочесть в темноте.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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