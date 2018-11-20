Скоро Новый год! На площади Победы устанавливают главную городскую елку

На площадь Победы уже привезли основу будущей главной витебской елки.

Рабочие начали монтаж каркаса, состоящего из четырех частей. На это что потребуется несколько дней.

Высота будущей ели составит почти 33 метра, что соответствует 12-этажному дому. Вся конструкция состоит из 8 ярусов и весит около 15 тонн.

Позже к работам приступят озеленители: в металлические «стаканы» они установят живые ели. В прежние годы для формирования кроны главной городской ели требовалось до 300 зеленых деревцев высотой от 1 до 8 метров. В этот раз зеленхозовцы привезут ели из Суражского лесхоза.

И уже тогда к заключительным работам приступит Горсвет. Главная елка порадует витеблян и гостей города оформлением в виде светящихся «снежинок», звездного неба и т.д.