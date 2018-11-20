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Юные борисовчане – победители областного конкурса

21.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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В номинации «Сад на новый лад» были представлены научно-исследовательские проекты по выращиванию сельскохозяйственных (огородных, ягодных, цветочных и других) растений в открытом грунте с использованием инновационных идей. 

В номинации «Живая память» представлялись отчеты о проведенных исследованиях деревьев – объектов природы, дендрологических комплексов местности.

Номинация «Символы моего края» была представлена творческими литературными проектами, посвященными растениям и животным, которые могли бы быть символами местного региона.

По итогам областного этапа агробиологического конкурса «Юный натуралист» в рамках республиканской акции учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» удостоены:

диплома I степени в номинации «Сад на новый лад» – коллектив учащихся объединения по интересам «НОУ «Ботаник» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель, педагог дополнительного образования Царева Елена Георгиевна);

диплома II степени в номинации «Символы моего края»  – Тяглик Антон, учащийся объединения по интересам «Времена года» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель, педагог дополнительного образования Райнеш Елена Анатольевна);

диплома III степени в номинации «Сад на новый лад» – Красюкова Майина, учащаяся объединения по интересам «ЭкоАртДизайн», Быкова Кристина, учащаяся объединения по интересам «Цветоводство с основами флористики» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель, педагог дополнительного образования Богушевич Татьяна Владимировна);

диплома III степени в номинации«Живая память» –Земоглядчук Алесь, учащийся НОУ «Terravita», Ханкевич Александра, учащаяся НОУ «Экология и Человек» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководители: педагоги дополнительного образования Земоглядчук Галина Петровна, Шубаро Елена Викторовна).

http://www.rooborisov.by

 
 
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В рамках республиканской акции учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» проведен областной этап агробиологического конкурса «Юный натуралист», в...
 
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