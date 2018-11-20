В Кореличском районе предстоят изменения в административно-территориальном устройстве

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений по вопросам

административно-территориального устройства





На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 623, Кореличский районный исполнительный комитет сообщает о предстоящих изменениях в административно-территориальном устройстве Кореличского района.

Во исполнение статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» будут изменяться границы сельских населенных пунктов: