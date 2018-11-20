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В Кореличском районе предстоят изменения в административно-территориальном устройстве

21.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений по вопросам
административно-территориального устройства

В Кореличском районе предстоят изменения в административно-территориальном устройстве

На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 623, Кореличский районный исполнительный комитет сообщает о предстоящих изменениях в административно-территориальном устройстве Кореличского района.

Во исполнение статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь» будут изменяться границы сельских населенных пунктов:

 
 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О внесении изменений по вопросам административно-территориального устройства На основании Положения о порядке учета мнения граждан и местных Советов...
 
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