ОРИ, онкология, бешенство. Тему здоровья обсудили на предприятии «Племзавод «Кореличи»

Пик заболеваний ОРИ обычно приходится на конец осени-начало зимы. Поэтому для работников КСУП «Племзавод «Кореличи» была организована встреча на тему здоровья.





Со своими докладами перед ними выступили Ирина Сергеевна Метлицкая, помощник врача-гигиениста районного Центра гигиены и эпидемиологии, Ирина Казимировна Дорош, помощник врача-эпидемиолога, и Мария Петровна Швайко, врач-онколог УЗ «Кореличская ЦРБ».

В своих докладах они акцентировали внимание на профилактику таких заболеваний, как ОРИ и онкология, а также говорили о необходимости профилактических прививок.