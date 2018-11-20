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ОРИ, онкология, бешенство. Тему здоровья обсудили на предприятии «Племзавод «Кореличи»

21.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Пик заболеваний ОРИ обычно приходится на конец осени-начало зимы. Поэтому для работников КСУП «Племзавод «Кореличи» была организована встреча на тему здоровья.

ОРИ, онкология, бешенство. Тему здоровья обсудили на предприятии «Племзавод «Кореличи»

Со своими докладами перед ними выступили Ирина Сергеевна Метлицкая, помощник врача-гигиениста районного Центра гигиены и эпидемиологии, Ирина Казимировна Дорош, помощник врача-эпидемиолога, и Мария Петровна Швайко, врач-онколог УЗ «Кореличская ЦРБ».

В своих докладах они акцентировали внимание на профилактику таких заболеваний, как ОРИ и онкология, а также говорили о необходимости профилактических прививок.

 
 
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Пик заболеваний ОРИ обычно приходится на конец осени-начало зимы. Поэтому для работников КСУП «Племзавод «Кореличи» была организована встреча на тему
 
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