Маргарита Мартынова из Слонима представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational 2018

Жителям Гродненщины да и всей Беларуси Маргарита Мартынова хорошо знакома. В 2016 году ее признали самой красивой, артистичной и грациозной девушкой в ГрГУ имени Янки Купалы. Годом позже она выиграла на конкурсе «Королева красоты – Мисс Гродно», а весной этого года завоевала титул «I Вице-мисс Беларусь».





И вот новая ступенька в индустрии красоты – участие в конкурсе Miss Supranational 2018, который состоится в Польше 7 декабря. Несколько часов назад Маргарита выложила в социальной сети фотографию, где она с чемоданом, судя по посту, едет в страну-соседку покорять всех своей красотой.





– Вот и настал этот день. Я представляю нашу замечательную страну на международном конкурсе Miss Supranational 2018. Уже совсем скоро начнется все самое интересное, – пишет Маргарита.

Напомним, девушка родом из Слонима, живет и работает в Гродно. Весной получила диплом преподавателя иностранных языков. По распределению попала в среднюю школу №39.





После высокого титула на конкурсе «Мисс Беларусь–2018» Маргарита дала «ГП» большое интервью, в котором очень тепло отзывалась о своих учениках и коллегах. Немало добрых слов она сказала журналисту о своей малой родине:

– Стараюсь бывать в Слониме не реже, чем раз в месяц. Навещаю родных, отдыхаю душой. Нигде так легко не дышится, как на малой родине. Есть в моем родном городе любимое место – городской парк, где протекает канал Огинского. Его восстанавливают, преображают. Возможно, вскоре по каналу пустят прогулочные теплоходы. Советую побывать в нашем красивом крае.

Источник: «Гродзенская праўда» (текст Снежаны ВРОНСКОЙ)