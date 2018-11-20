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Профсоюзы проверят, не мерзнут ли белорусы на работе

21.11.2018 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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С 1 декабря профсюзы начнут проверять, не мерзнут ли белорусы на работе. Представители Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) посетят предприятия и организации во всех областях. Главный вопрос, который будет интересовать ревизоров, — температура в производственных помещениях и цехах, где должно быть не ниже +15 °С.


​Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее ФПБ TUT.BY рассказывали, что зимой в офисах температура должна быть +20 °С и выше. В механических цехах — не менее +17 °С, в литейных, термических, сварочных цехах — +15 °С и выше.

В законе «Об охране труда», говорят специалисты, есть нюансы, связанные с тем, как трудиться в сильный мороз при температуре -25 °С и ниже. Так, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении должны быть перерывы кроме обеда, чтобы погреться. Обычно это 15−20 минут через каждые два часа. Это время человек может провести в теплой комнате, попить чаю.

Температурный режим включает и ряд моментов, например, исправность электрочайника. Поэтому во время проверок ревизоры также обратят внимание на санитарно-бытовое состояние помещений, посмотрят, обеспечены ли работники специальной одеждой и обувью.

В первую очередь инспекторы посетят предприятия, где есть профсоюзы. Если ячейки нет, людям советуют обращаться на «горячую линию» (8−017) 203−90−48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Сюда же рекомендуют сообщать о нарушениях правил и норм охраны труда можно по телефонам.

— Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую информацию, — рассказывают в пресс-службе ФПБ.

Если температурный режим на предприятии нарушен, инспектор выдаст нанимателю рекомендацию или представление об устранении нарушения. В документе он пропишет, что и в какой срок следует исправить.

 
 
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С 1 декабря профсюзы начнут проверять, не мерзнут ли белорусы на работе. Представители Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) посетят предприятия и организации во...
 
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