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Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание - Бузовский

21.11.2018 14:55 — Новости Общества | БелТА  
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Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание - Бузовский
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание, заявил заместитель министра информации Игорь Бузовский на пресс-конференции, посвященной 100-летию системы "Белсоюзпечать", передает корреспондент БЕЛТА.

"Печатные СМИ были, есть и будут источником, влияющим на общественное сознание, на те процессы, которые происходят в обществе. Печатные СМИ важны для республики, для информационного поля, поэтому важна и сеть распространения, коей является сегодня "Белсоюзпечать", - сказал Игорь Бузовский.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание, заявил заместитель министра информации Игорь Бузовский на...
 
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