В упаковке с булочкой оказался живой таракан. Гродненский хлебозавод в шоке: выжил при 150 градусах?!

В воскресенье, 18 ноября, жительница Гродно купила в магазине булку с повидлом. По словам женщины, на следующий день она обнаружила в упаковке с ней еще и большого таракана, пишет NewGrodno.by. Как пишет издание, таракан жив.





«Любашу» испек «Гроднохлебпром». Сайт Гродно 015.BY связался со предприятием, чтобы понять, как насекомое ускользнуло от контроля и попало к потребителю.

На хлебозаводе сейчас разбираются с этой историей: в какие точки завезли продукцию и почему получилось, что покупатель купила булку в воскресенье, обнаружила таракана в понедельник и только сейчас, к среде, предприятие узнало об инциденте.

В «Гроднохлебпроме» подняли паспорт изделия и подчеркнули, что температура плавления пленки, в которой выпускают булки «Любаша», составляет 150 градусов.

— Таракан — это белок. Он должен был завариться, если бы попал в упаковку. По крайней мере, не быть таким активным, будто его только что запустили. Даже если бы он сутки пролежал в упаковке, он бы там задохнулся. Мы в таком недоумении! Во-первых, уже давным-давно истек срок этой булки. Во-вторых, через сколько рук она прошла. И, самое главное, температура пекарной камеры — 150 градусов. Я даже не представляю, как таракан мог остаться в упаковке… Хотелось бы поговорить с этой покупательницей. Такого с нами еще никогда не было, — прокомментировала Сайту Гродно 015.BY заместитель генерального директора по качеству «Гроднохлебпрома» Инна Олисова.

На Гродненском хлебозаводе не спешат признавать свою вину. Говорят, никаких нарушений в изготовлении нет, хотя и ищут бригаду, которая выпускала в тот день булки «Любаша», чтобы взять объяснения с упаковщиков.