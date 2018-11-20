Утром 20 ноября в пункте пропуска «Каменный лог» у россиянина нашли пистолет с двумя магазинами. Оружие было спрятано в машине, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.





Оружие нашли в машине Lexus под управлением россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь. Травматический пистолет с двумя магазинами по 8 патронов в каждом были завернуты в пакет и спрятаны в подлокотнике между сидениями.





«Мужчина объяснил наличие оружия в авто тем, что забыл его выложить перед заграничной поездкой», — рассказали в ГПК.

Находку отправили на экспертизу, проводится проверка.