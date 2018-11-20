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В Минске милиция задержала парня и девушку, которых разыскивали за кражу туалетной воду

21.11.2018 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала парня и девушку, укравших четыре флакона туалетной воды, о розыске которых мы сообщали на выходных. Для задержания пришлось привлекать СОБР, пишет УВД Миноблисполкома.

Напомним, 14 ноября парень и девушка похитили четыре флакона туалетной воды на 275 рублей из парфюмерного магазина в поселке Мачулищи. Это запечатлели камеры видеонаблюдения торгового объекта.

После публикации информации о розыске в СМИ, в милицию звонили люди.

— Звонок минчанина, посмотревшего видео на одном популярном интернет-портале, позволил выйти на предполагаемых злоумышленников и установить личности героев видео, — сообщают в УВД Миноблисполкома.

Речь шла о 30-летнем парне и 22-летней девушке. Молодые люди — неработающие жители столицы. Милиции стало ясно, что пара предпринимает меры для того, чтобы скрыться. По всей видимости, они также узнали себя в сообщениях СМИ.



Но в итоге молодые люди были задержаны в одной из столичных квартир. С учетом металлической двери квартиры операцию по задержанию провели бойцы СОБРа. Парень признал причастность к совершению хищения. Похищенное они успели сбыть по бросовым ценам и сейчас устанавливаются покупатели украденного.

Парень и девушка водворены в изолятор временного содержания Минского РУВД. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 (Кража).

— Начальник Минского РУВД полковник милиции Андрей Русанович от имени руководства райуправления и сотрудников уголовного розыска выражает искреннюю признательность представителям средств массовой информации и согражданам с активной жизненной позицией за желание помочь и оказанное содействие в установлении личностей подозреваемых в совершении кражи. Рассматривается вопрос о степени поощрения небезразличного минчанина, — говорится в сообщении.

 
 
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Их найти помогло то, что информацию о розыске опубликовали в СМИ,
 
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