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Минчанка Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира
21.11.2018 16:04 — Новости Общества | БелТА
Мария Василевич. Фото из архива
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Об этом девушка сообщила на своей страничке в Instagram, сообщает БЕЛТА.
"Около 120 девушек со всего мира предстали на подиуме, чтобы сразиться за звание "Топ-модель мира". Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей по мнению жюри", - написала Мария Василевич.
Звание топ-модели получила представительница Франции.
Конкурс "Мисс мира - 2018" в этом году принимает Китай. Подготовкой
Имя самой красивой девушки мира станет известно во время вечернего шоу 8 декабря.-0-
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Об этом девушка...
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