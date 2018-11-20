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Минчанка Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира

21.11.2018 16:04 — Новости Общества | БелТА  
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Минчанка Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира
Мария Василевич. Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Об этом девушка сообщила на своей страничке в Instagram, сообщает БЕЛТА.

"Около 120 девушек со всего мира предстали на подиуме, чтобы сразиться за звание "Топ-модель мира". Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей по мнению жюри", - написала Мария Василевич.

Звание топ-модели получила представительница Франции.

Конкурс "Мисс мира - 2018" в этом году принимает Китай. Подготовкой Марии Василевич занималась Национальная школа красоты при поддержке Министерства культуры. Девушка прошла уроки макияжа, парикмахерского искусства, стиля, психологии, обучалась дефиле, фотопозированию, усовершенствовала английский язык. Специально для конкурса были поставлены два танца. Самый масштабный этап подготовки заключался в создании дизайнерских нарядов для конкурса.

Имя самой красивой девушки мира станет известно во время вечернего шоу 8 декабря.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Об этом девушка...
 
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