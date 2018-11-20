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На Гродненщине стартует республиканский проект «БРСМ» «ПапаЗал»
21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
24 ноября 2018 года (суббота) с 12.00 в спортивном клубе Адреналин Гродненская областная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» даёт старт республиканскому проекту «БРСМ» «ПапаЗал» на Гродненщине.
После торжественного старта организаторы предложат отцам силовую тренировку, дети же – порезвятся на фитболах и покрутят обручи. Кроме того, для пап и детей подготовлены совместные спортивные конкурсы. К примеру, отжимание и подтягивание с детьми, конкурсы с мячом и скакалкой. По окончанию спортивного мероприятия его участников ожидают призы от Союза молодежи, а также подарки от спортивного клуба «Адреналин». Приятным сюрпризом обещает стать розыгрыш абонементов в фитнес зал клуба.
Проект «БРСМ» «ПапаЗал» – это совместное проведение времени пап и детей в спортивных залах бесплатно: несколько раз в неделю папы на пару часов смогут посвятить себя своим детям и спорту, совместив приятное с полезным. Ведь время, проведенное с близкими и родными, так бесценно. Особенно если это касается вопроса отцов и детей.
Под эгидой «БРСМ» «ПапаЗалы» уже отрыты не только в Гомельской области, но и на Брестчине, Витебщине, Могилевщение, в городе Минске.
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24 ноября 2018 года (суббота) с 12.00 в спортивном клубе Адреналин Гродненская областная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз...
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