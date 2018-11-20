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На Гродненщине стартует республиканский проект «БРСМ» «ПапаЗал»

21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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24 ноября 2018 года (суббота) с 12.00 в спортивном клубе Адреналин Гродненская областная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» даёт старт республиканскому проекту «БРСМ» «ПапаЗал» на Гродненщине.

На Гродненщине стартует республиканский проект «БРСМ» «ПапаЗал»
(г. Гродно, ул. Подольная, 37).

После торжественного старта организаторы предложат отцам силовую тренировку, дети же – порезвятся на фитболах и покрутят обручи. Кроме того, для пап и детей подготовлены совместные спортивные конкурсы. К примеру, отжимание и подтягивание с детьми, конкурсы с мячом и скакалкой. По окончанию спортивного мероприятия его участников ожидают призы от Союза молодежи, а также подарки от спортивного клуба «Адреналин». Приятным сюрпризом обещает стать розыгрыш абонементов в фитнес зал клуба.

Проект «БРСМ»  «ПапаЗал» – это совместное проведение времени пап и детей в спортивных залах бесплатно: несколько раз в неделю папы на пару часов смогут посвятить себя своим детям и спорту, совместив приятное с полезным. Ведь время, проведенное с близкими и родными, так бесценно. Особенно если это касается вопроса отцов и детей.

Напомним. С инициативой создания «ПапаЗалов» по всей стране на 43 съезде «БРСМ» выступила Гомельская молодежь, которая первой реализовала в регионе проект по активному участию пап в воспитании детей, главная задача которого пропаганда здорового образа жизни, популяризация ответственного отцовства и семейных ценностей.

Под эгидой «БРСМ» «ПапаЗалы» уже отрыты не только в Гомельской области, но и на Брестчине, Витебщине, Могилевщение, в городе Минске

В Гродненской области республиканский проект «ПапаЗал» подхватила Сморгонская районная организация «БРСМ». 

В ближайшее время «ПапаЗалы» планируется открыть во всех районах Гродненщины.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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24 ноября 2018 года (суббота) с 12.00 в спортивном клубе Адреналин Гродненская областная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз...
 
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