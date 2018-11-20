Как малыши из Осиновщизны «прощались» с осенью

Осень – золотая пора, которая преподносит детям много новых развлечений, особое место среди которых занимает праздник осени.

Заглянул сегодня праздник в каждый дом,

Потому что бродит осень за окном.

Заглянул осенний праздник в детский сад,

Чтоб порадовать и взрослых и ребят.

Традиционно в государственном учреждении образования «Учебно-педагогический комплекс Осиновщизненский ясли-сад-начальная школа» проходят осенние праздники. Для воспитанников учреждения 20 ноября прошёл утренник «Прощание с осенью».





На дворе слякоть и холодно, а у нас царила теплая, доброжелательная атмосфера. В гости к ребятам пришла красавица Осень. Вместе с Осенью воспитанники побывали в осеннем лесу, сходили на огород.

На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в ежика, белочку, мишку, зайчика; пели песни («Осень золотая», «Листопад», «Рыжий хвостик»), исполняли танцы («Мы грибы Антошки», «Есть у нас огород»), играли в веселые игры, конкурсы («Что у нас в огороде?», «Отвези урожай», «Под зонтиком»), отгадывали осенние загадки, рассказывали стихи.

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто другой, способны радоваться шороху золотистых опавших листьев под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот поэтому праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у нашей детворы. Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным. Воспитанники получили много позитивных эмоций.









Татьяна ЗИНКЕВИЧ, воспитатель дошкольного образования.

Фото автора.