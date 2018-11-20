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Минского таксиста заподозрили в краже денег у забывчивого пассажира из России
21.11.2018 16:31 — Новости Общества | Tut.by
На 46-летнего таксиста в Минске завели уголовное дело о краже. По версии милиции, он вернул забытые пассажиром вещи, но часть денег оставил себе. Об этом
В милицию обратился россиянин с просьбой помочь вернуть забытые в машине вещи и деньги. Общая сумма ущерба составила 1200 рублей. Он рассказал, что сразу после того, как заметил пропажу, он попросил водителя вернуть забытые вещи деньги. Часть имущества водитель такси россиянину вернул, но отсутствовало около 850 рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что деньги были присвоены 46-летним водителем», — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Елена Свиридова.
В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (Кража), грозит наказание — от исправительных работ или штрафа и вплоть до 3 лет лишения свободы.
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Пассажир забыл в машине вещи и деньги. После возврата не хватало 850 рублей.
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