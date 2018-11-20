Во время реконструкции Кобринского моста обнаружили гранитные плиты времен Российской империи

Кобринскому мосту больше ста лет. Об этом говорят его гранитные плиты, сообщает «Брестский вестник».



Фото: Брестский вестник

Начальник отдела комплексных научных изысканий «Белреставрации» Николай Власюк пришел к выводу, что найденные плиты — часть старой опоры моста. Подобными гранитными блоками облицовывали подпорную стенку моста в начале XX века. Свои выводы он подтвердил наглядными примерами: «Аналогичные блоки можно найти в опоре моста возле железнодорожной больницы, а на Граевском, который выходит на привокзальную площадь, даже заложена плита с датой основания. На ней выгравирована цифра 1906».

Схожий принцип использовали и при возведении железнодорожного моста в Барановичах. Гранитные блоки четко дают понять, что мост построили больше ста лет назад, поскольку в польские времена подобную облицовку не использовали. О возрасте можно сказать и точнее. Очевидно, мост строили до Первой мировой, потому что после 1914 года было просто не до этого.





«Скорее всего, мост был арочный с булыжным покрытием, а в начале 60-х его расширили и заасфальтировали», — предположил Власюк. Гранитные блоки в опоре моста дают представление об инженерной мысли того времени. На плитах можно заметить своеобразные пазы. Они необходимы были для упора фермы, которая работала на сжатие, тем самым под весом нагрузки подпирая грунт.

Рассказал Николай Власюк и о материале, из которого выполнены блоки: «По цвету можно смело сказать, что гранит наш, не привозной. Вероятно, микашевичский». Это станет очевидно, если внимательнее изучить гранитные надгробия на Тришинском кладбище. Они, как правило, из привозного гранита, польского или украинского.

Да, в те времена строили на совесть, раз гранитные блоки в основании опоры моста пережили две мирровые войны и простояли дольше ста лет. Не подкачал и материал, поэтому, конечно, было бы здорово, если бы удалось найти разумное инженерное решение, позволившее плитам пережить и нынешнюю реконструкцию Кобринского моста.