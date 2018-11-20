24 ноября в Костюковичском районном Центре культуры пройдет конкурс «Мисс Осень-2018»

Участие в конкурсе примут пять учащихся городских школ.
Девушкам предстоит пройти несколько состязаний: визитная карточка, дефиле в осенних платьях, защита шляпки и творческий конкурс.
Начало мероприятия в 18.00. Приходите и поддержите прекрасных участниц!
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Участие в конкурсе примут пять учащихся городских школ. Девушкам предстоит пройти несколько состязаний: визитная карточка, дефиле в осенних платьях, защита