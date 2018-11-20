Система гарантирования вкладов в Беларуси будет развиваться эволюционно – Нацбанк

Система гарантирования вкладов в Беларуси будет развиваться эволюционно, заявил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко во время международной научно-практической конференции “Система гарантирования депозитов: вызовы и взгляд в будущее”, передает корреспондент БЕЛТА.

Во многих странах мира существует механизм защиты банковских вкладов – система гарантирования вкладов, суть которой заключается в том, что в случае отзыва лицензии у банка или его банкротства ответственность за выплату денежных средств вкладчикам берет на себя специально созданная организация. В Беларуси эта система действует с 1995 года. До 2008 года основная часть ее функций была сосредоточена в Национальном банке. Законом от 2008 года “О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц” эта система была усовершенствована, расширена и детализирована. В том же году было создано Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Государство гарантирует полное возмещение всех вкладов физлиц в случае невозможности банков выполнить свои обязательства. На вопрос о том, планируется ли пересматривать систему гарантирования вкладов в Беларуси, Дмитрий Лапко ответил: “Система не должна быть статичной. Мы за эволюционное развитие, изучение и затем принятие решения о том, что нам делать дальше, что менять. Система должна эволюционировать с учетом многих факторов. Будем рассматривать этот вопрос в комплексе. Если и будем принимать какое-то решение, если сумма возмещения будет пересмотрена, будем ориентироваться на то, чтобы мы покрывали по физическим лицам практически 100%, так как у нас социально ориентированное государство”.

По его словам, международная практика свидетельствует о том, что оборотной стороной неограниченной защиты вкладчика является так называемый “моральный вред”, когда физические лица перестают адекватно оценивать банки с точки зрения их надежности, размещают денежные средства под повышенные проценты. При этом качество риск-менеджмента таких банков, как правило, ухудшается, что нередко приводит к их банкротству. “Одним из способов уменьшения “морального вреда” является гарантирование фиксированной суммы возмещения, что, в свою очередь, требует определения оптимального размера суммы, обеспечивающей защиту интересов большинства вкладчиков страны. Поэтому систему гарантирования вкладов следует всегда рассматривать через призму национального контекста. Согласно рекомендациям Всемирного банка и Международной ассоциации страховщиков депозитов, действенным способом противостояния банкам с более агрессивной и, соответственно, более рискованной бизнес-моделью является внедрение риск-ориентированных подходов для сбора взносов. Полагаю, что тренд на распространение дифференцированных ставок взносов продолжится”, – отметил зампредседателя правления Нацбанка.

На вопрос о том, планируется ли вводить дифференцированные ставки взносов в Беларуси, он ответил: “Если будет принято решение о пересмотре суммы возмещения, думаю, в комплексе будет решаться вопрос о дифференциации взносов в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Чем более рискованную политику будет осуществлять банк, тем больше будут дифференцироваться наши подходы к тем взносам, которые он будет платить. Агентство должно проводить анализ и принимать соответствующие решения. Учитывая рекомендации Международного валютного фонда и Всемирного банка, ведется работа по наделению агентства дополнительными полномочиями органа по урегулированию несостоятельности проблемных банков с одновременным развитием его аналитического потенциала. Нужно учитывать множество факторов, поэтому этот вопрос требует дополнительной проработки”.

Международная научно-практическая конференция “Система гарантирования депозитов: вызовы и взгляд в будущее” проходит в Минске 21-22 ноября. Организатором выступает государственное учреждение “Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц”.