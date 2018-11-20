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В Костюковичском районе на одно фермерское хозяйство приходится в среднем около 524 га земли

21.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В Костюковичском районе на одно фермерское хозяйство приходится в среднем около 524 га земли (в том числе 360 га сельскохозяйственных угодий, пашни – 279 га).

Основным направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является сфера растениеводства (90% от всей производимой ими продукции).

В 2017 году фермерскими хозяйствами выращено зерна – 167 тыс. тонн (110% к 2016 году), картофеля – 387 тыс. тонн (112%), овощей – 366 тыс. тонн (106%).

На 1 января 2018 г. в фермерских хозяйствах содержалось крупного рогатого скота – 16,2 тыс. голов (109% к предыдущему году), свиней – 23,1 тыс. голов (75%), овец и коз – 18,4 тыс. голов (104%), птицы всех видов – 162,3 тыс. голов (136%).

Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в рамках реализации подпрограммы 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы.

На 1 января 2018 г. в Беларуси насчитывалось 989 тыс. личных подсобных хозяйств, в их землепользовании находилось 782 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В 2017 году населением республики произведено продукции сельского хозяйства на сумму 3,3 млрд. рублей, или 18,2% от всего производства в республике. Производство картофеля в личных подсобных и иных хозяйствах населения увеличилось на 8,5% и составило 5,3 млн. тонн. Овощей собрано населением 1,3 млн. тонн (105%), плодов и ягод – 356 тыс. тонн (64%). Произведено 231 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (98%).

На 1 января 2018 г. население содержало 90 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 70 тыс. голов, свиней – 354 тыс. голов (93%), птицы всех видов – 5 млн. голов. В 2017 году населением произведено 315 тыс. тонн молока,  706 млн. штук яиц и реализовано 86,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

Постановлением Минсельхозпрода от 7 февраля 2018 г. № 10 «О надбавках к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2018 году» определен размер надбавок к закупочным ценам за 1 кг сельскохозяйственной продукции на:

  • молоко сырое крупного рогатого скота базисной жирности, закупаемое у населения и поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов, – 0,04 рубля;
  • молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемый у населения организациями для выращивания, – 0,4 рубля.
 
 
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В Костюковичском районе на одно фермерское хозяйство приходится в среднем около 524 га земли (в том числе 360 га сельскохозяйственных
 
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