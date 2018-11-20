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Суд вынес приговор мужчине, "пошутившему" в Сети о теракте в ТЦ в Полоцке и оскорбившему президента
21.11.2018 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Суд Полоцкого района и Полоцка вынес решение по уголовному делу 35-летнего жителя городского поселка Ветрино Дмитрия Русака, который
Мужчину обвиняли в заведомо ложном сообщении об опасности и публичном оскорблении президента.
Напомним, инцидент произошел 1 мая этого года. Дмитрий Русак гостил у соседей — жителей Санкт-Петербурга. Между ним и россиянами завязался спор, как белорусская милиция реагирует на сообщения о терактах в Сети. Русак решил провести эксперимент: с мобильного телефона на своей странице во «ВКонтакте» разместил пост о якобы готовящемся теракте в торговом центре «Манеж» в Полоцке.
Помимо сообщения о взрыве, пост содержал еще и «оскорбление лица».
«Я ненавижу Лукашенко. Он — […], — зачитал на процессе судья из материалов дела.
Мужчина был уверен, что его запись не привлечет внимания милиции. Однако пост увидел житель российского Мурманска и отправил скриншот своей знакомой из Полоцка, а та обратилась в милицию.
Оскорбленным лицом суд счел президента Беларуси. Оскорбительное слово на заседании так и не озвучили. Но лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что из сообщения не следует, что оно касается главы государства.
Обвиняемый сказал, что не имел в виду президента Беларуси. Русак также отметил, что раскаивается в своем поступке, но виновным себя не считает.
Суд признал Русака виновным по двум выдвинутым против него статьям УК и приговорил жителя Ветрино к ограничению свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение. У него также конфискован телефон — как средство совершения преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства: здоровье обвиняемого, положительные характеристики с работы, его раскаяние и явку с повинной, отсутствие судимости.
Приговор в законную силу не вступил.
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Помимо сообщения о взрыве, пост содержал еще и "оскорбление лица". "Я ненавижу Лукашенко. Он - […], - зачитал на процессе судья из материалов дела.
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