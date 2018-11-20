ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор мужчине, "пошутившему" в Сети о теракте в ТЦ в Полоцке и оскорбившему президента

21.11.2018 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Полоцкого района и Полоцка вынес решение по уголовному делу 35-летнего жителя городского поселка Ветрино Дмитрия Русака, который на спор разместил пост в соцсети о якобы готовящемся теракте в торговом центре. Мужчина получил 2 года «домашней химии», сообщает «Віцебская вясна».


Дмитрий русак после суда. Фото: vitebskspring.org

Мужчину обвиняли в заведомо ложном сообщении об опасности и публичном оскорблении президента.

Напомним, инцидент произошел 1 мая этого года. Дмитрий Русак гостил у соседей — жителей Санкт-Петербурга. Между ним и россиянами завязался спор, как белорусская милиция реагирует на сообщения о терактах в Сети. Русак решил провести эксперимент: с мобильного телефона на своей странице во «ВКонтакте» разместил пост о якобы готовящемся теракте в торговом центре «Манеж» в Полоцке.

Помимо сообщения о взрыве, пост содержал еще и «оскорбление лица».

«Я ненавижу Лукашенко. Он — […], — зачитал на процессе судья из материалов дела.

Мужчина был уверен, что его запись не привлечет внимания милиции. Однако пост увидел житель российского Мурманска и отправил скриншот своей знакомой из Полоцка, а та обратилась в милицию.

Оскорбленным лицом суд счел президента Беларуси. Оскорбительное слово на заседании так и не озвучили. Но лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что из сообщения не следует, что оно касается главы государства.

Обвиняемый сказал, что не имел в виду президента Беларуси. Русак также отметил, что раскаивается в своем поступке, но виновным себя не считает.

Суд признал Русака виновным по двум выдвинутым против него статьям УК и приговорил жителя Ветрино к ограничению свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение. У него также конфискован телефон — как средство совершения преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства: здоровье обвиняемого, положительные характеристики с работы, его раскаяние и явку с повинной, отсутствие судимости.

Приговор в законную силу не вступил.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо сообщения о взрыве, пост содержал еще и "оскорбление лица". "Я ненавижу Лукашенко. Он - […], - зачитал на процессе судья из материалов дела.
 
Новости дня
Новости общества
 
24 ноября в Костюковичском районном Центре культуры пройдет конкурс «Мисс Осень-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика