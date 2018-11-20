Суд Полоцкого района и Полоцка вынес решение по уголовному делу 35-летнего жителя городского поселка Ветрино Дмитрия Русака, который на спор разместил пост в соцсети о якобы готовящемся теракте в торговом центре. Мужчина получил 2 года «домашней химии», сообщает «Віцебская вясна».



Дмитрий русак после суда. Фото: vitebskspring.org

Мужчину обвиняли в заведомо ложном сообщении об опасности и публичном оскорблении президента.

Напомним, инцидент произошел 1 мая этого года. Дмитрий Русак гостил у соседей — жителей Санкт-Петербурга. Между ним и россиянами завязался спор, как белорусская милиция реагирует на сообщения о терактах в Сети. Русак решил провести эксперимент: с мобильного телефона на своей странице во «ВКонтакте» разместил пост о якобы готовящемся теракте в торговом центре «Манеж» в Полоцке.

Помимо сообщения о взрыве, пост содержал еще и «оскорбление лица».

«Я ненавижу Лукашенко. Он — […], — зачитал на процессе судья из материалов дела.

Мужчина был уверен, что его запись не привлечет внимания милиции. Однако пост увидел житель российского Мурманска и отправил скриншот своей знакомой из Полоцка, а та обратилась в милицию.

Оскорбленным лицом суд счел президента Беларуси. Оскорбительное слово на заседании так и не озвучили. Но лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что из сообщения не следует, что оно касается главы государства.

Обвиняемый сказал, что не имел в виду президента Беларуси. Русак также отметил, что раскаивается в своем поступке, но виновным себя не считает.

Суд признал Русака виновным по двум выдвинутым против него статьям УК и приговорил жителя Ветрино к ограничению свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение. У него также конфискован телефон — как средство совершения преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства: здоровье обвиняемого, положительные характеристики с работы, его раскаяние и явку с повинной, отсутствие судимости.

Приговор в законную силу не вступил.