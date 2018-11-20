"Вину признали в полном объеме". Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими белорусскому водителю компенсацию материального и морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.



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«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — сказал собеседник. Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.

Как пишет ТАСС, адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Работающего в Москве гражданина Беларуси Виталия Соловчука российские футболисты избили в начале октября. Напали на белоруса, когда он ждал со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем.

Как рассказывал сам Соловчук , били человек пять, в основном в область головы. Белорус был госпитализирован в отделении нейротравматологии Боткинской больницы.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

Сейчас футболисты находятся в СИЗО «Бутырки». Против них возбуждено уголовное дело.