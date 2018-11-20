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"Вину признали в полном объеме". Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу
21.11.2018 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими белорусскому водителю компенсацию материального и морального вреда. Об этом
«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — сказал собеседник. Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.
Как пишет ТАСС, адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Работающего в Москве гражданина Беларуси Виталия Соловчука российские футболисты избили в начале октября. Напали на белоруса, когда он ждал со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем.
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"В материальном плане вопрос с водителем урегулирован - деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено...
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