По работе - Минск-2, на отдых - через Минск-3. История самого часто летающего пассажира Беларуси

Алексей Денисов — самый часто летающий пассажир с белорусским паспортом на рейсах «Белавиа». C начала года у него 97 полетов в одну сторону. «И другими авиакомпаниями еще рейсов 80−90. Раза два в неделю стабильно куда-нибудь лечу», — рассказывает минчанин. TUT.BY расспросил пассажира, куда он летает, что думает о ценах «Белавиа», пользуется ли лоукостами и часто ли застревает в аэропортах.



Алексей Денисов. Фото из личного архива собеседника

«Чтобы кормить семью, белорус должен часто ее не видеть»

— Основная причина таких частых полетов — молоко, — рассказывает пассажир.

Алексей Денисов — руководитель, известный в молочной отрасли. Он был директором Туровского молочного комбината , развивал производство белорусской моцареллы. Теперь руководит молочным производством в России.

— Когда мы строили Туровский молочный, то летали в сторону Запада, часто в Италию. Изучали продукты, технологию, закупали оборудование. Как раз в те годы у «Белавиа» появился рейс в Милан, — рассказывает Денисов. — Потом искали сбыт и часто летали в Россию, в Казахстан. Сейчас я работаю в России, чаще всего летаю из России в Беларусь, из Беларуси — в Украину. Это полеты домой, семья живет в Беларуси. Иногда летаем с семьей на отдых.

Однако большинство перелетов в жизни Алексея Денисова связаны с работой. На этот счет он рассказывает шутку из интернета:

— Житель Беларуси, чтобы хорошо кормить свою семью, должен часто ее не видеть. Вопрос: «Кого: семью или Беларусь?»

Время в пути Алексей потраченным впустую не считает.

— В воздухе работаю, слушаю аудиокниги.

Активный пассажир получил за частые полеты статус «голд» не только в «Белавиа», но и, например, в российской авиакомпании S7. Из европейских перевозчиков Алексей Денисов нередко летает компаниями Austrian, Lufthansa, путешествует и лоукостами Wizz Air, Ryanair.

— Вижу, что «Белавиа» развивается в правильном направлении, старается.



Фото: из личного архива Алексея Денисова

«Пассажиры часто остаются недовольны, потому что стесняются спросить»

У многих авиакомпаний для часто летающих пассажиров развиты системы лояльности. К примеру, в последние годы Алексей Денисов летает в бизнес-классе, даже когда билет в эконом: во время регистрации можно сделать «апгрейд» и получить посадочный на место с более высоким классом обслуживания. Раз в квартал в «Белавиа» у пассажира Денисова набегают мили на очередной бесплатный билет.

— Чаще всего использую его на своем обычном маршруте в Киев или Москву. На рейсы по тем направлениям, куда я летаю на отдых, бесплатных билетов, как правило, не случается.

В аэропорту Минска пассажир, несмотря на частые полеты, какого-то улучшенного сервиса не получает.

— В том же Домодедово (один из аэропортов Москвы. — Прим. TUT.BY), если ты часто летаешь, много мелких приятностей: отдельный контроль безопасности, отдельно проходишь оформляться на рейс. В Минском аэропорту такого нет. Что касается «Белавиа», то сервис, мне кажется, на вполне хорошем уровне. Впрочем, может быть, я так думаю потому, что часто летаю в бизнес-классе и меня уже там все бортпроводники знают, — рассуждает пассажир. — В службу поддержки «Белавиа» писал только один раз. Спросил, почему некоторые бортпроводники раскрывают пластик с обедом, а некоторые просто отдают, чтобы ты сам раскрыл. По моим наблюдениям, молодые стюарды всегда делают как положено в бизнес-классе — раскрывают, а «старослужащие» не хотят этого делать. Мне ответили — и больше такой проблемы не было.

Уже с полгода Алексей Денисов отказывается от питания на борту «Белавиа»: на коротких перелетах нет горячей еды.

— Это, скорее, вопрос к наземным службам, кейтерингу. Холодное это все в полетах уже не хочу есть. На длинных рейсах горячее питание вкусное. Изюминка у «Белавиа» в бизнес-классе на коротких перелетах — печенька-макарон.

Любимые самолеты Алексея — «Эмбраеры». Одно из самых приятных впечатлений на борту белорусской авиакомпании — белорусский язык.



Фото: из личного архива Алексея Денисова

Алексей Денисов считает, что часто пассажиры недовольны чем-то на борту или в аэропорту, потому что стесняются попросить или сразу начинают скандалить.

— Например, если вы ночью оказались в аэропорту, несмотря на то, что не открыта регистрация, всегда можно поговорить с сотрудниками, зарегистрировать багаж и пройти в зал ожидания отдыхать, — делится опытом бывалый пассажир. — Часто помогает просто нормальное общение.

Из неудобств, с которыми сталкивается при полетах на «Белавиа», Алексей Денисов отмечает сложность возврата билетов.

— На сайте билеты я сам покупаю: это просто и не занимает много времени. Но когда нужно билет сдать или его поменять — поручаю секретарю.

«Белавиа» и российскую S7, которыми летает чаще всего, постоянный пассажир считает достаточно пунктуальными.

— Знаю, что если у «Белавиа» рейсы задерживаются, то причина скорее не в самой авиакомпании, а в погоде. Пару недель назад были туманы, но эта проблема была у всех авиакомпаний, а мой рейс и вовсе ровненько по расписанию вылетел и прилетел. Есть российские компании, которые на голову ниже с точки зрения пунктуальности — например, «РусЛайн». Там если один борт выпадает из расписания, то ломается расписание всей компании. В то же время многие задержки авиакомпаний для меня объяснимы. Я понимаю, что вот сейчас наш борт ждет людей с московского рейса, которые дальше полетят на Киев, Одессу и Львов. Думаю, что на задержки жалуются именно те, кто летает пару раз в год: для них один задержанный рейс это трагедия какая-то. Для меня это рабочие моменты.

Алексей Денисов привык следить за самолетами, на которых летает, в приложении flightradar24.com .

— Иногда ты сам, наблюдая за своим самолетом, лучше знаешь, задержится ли твой рейс. Это позволяет планировать время выезда из отеля или выхода на посадку.



Фото: из личного архива Алексея Денисова

«Если на отдых с семьей, то через Минск-3

Лоукосты, считает Алексей Денисов, по многим позициям выигрывают у традиционных авиакомпаний.

— Самолеты у них моложе, цены ниже. Но ключевая разница для меня не только в цене. Если ты летишь по работе, то подстраиваешься в первую очередь под график и время перелетов: у регулярных компаний тут больше вариантов и более внятное время вылета-прилета. Но если ты летишь на отдых всей семьей и можешь заранее купить билеты, то какой смысл переплачивать? Например, «Белавиа», хоть и предлагает широкую сетку маршрутов в крупные города, в небольшие не летает. А мы с семьей сейчас предпочитаем отдыхать в небольших городах Франции, Италии — вот и ищем подходящий маршрут.

Пассажир добавляет, что нередко компонует билеты: долетает самолетом «Белавиа» до Вильнюса, Риги или Парижа, а там пересаживается на лоукост.

— Все равно выходит дешевле на семью. Через Вильнюс вообще удобно: полчаса лету, зато не стоишь с автомобилем часами на границе. В Минске-3 на регистрации вижу много белорусских паспортов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По поводу цен «Белавиа» Алексей Денисов говорит так:

— Цены для бизнес-пассажиров считаю адекватными. Но если летать «Белавиа» на отдых, то не могу сказать, что дешево. Если летит большая семья, то она всегда будет искать тариф поэкономнее.

Пассажир советует не лениться и активно искать варианты билетов.

— Как правило, в менее востребованный сезон можно купить билеты дешевле. Надо смотреть агрегаторы авиабилетов вроде skyscanner.net, но в последнее время я все чаще нахожу хорошие варианты на сайтах самих авиакомпаний.

Постоянный пассажир следит, как прибавляются маршруты у белорусского перевозчика. Не все, говорит он, удобны для белорусов.

— В декабре у них будет новый рейс в Воронеж. Но он, похоже, появится, чтобы подвозить транзитников-россиян на вылеты из Минска. Для меня, белоруса, этот рейс неудобен. С другой стороны, я понимаю, что транзитники помогают развивать перевозки и сервис и у «Белавиа», и в минском аэропорту.

«Как-то в Италии потеряли коробку с образцами сыра»

Страшный сон пассажира, который летит на деловую встречу, — потерять багаж с костюмом. С Алексеем Денисовым такое приключалось в Милане с авиакомпанией Lufthansa, но вещи ему вернули в день потери.

— А еще был в Италии внутренний перелет компанией Alitalia. Мы с коллегами потеряли коробку с образцами сыра, но и ее через пару дней привезли.

Денежных компенсаций за задержанные или отмененные рейсы, говорит пассажир, от авиакомпаний никогда не получал.

— Часто при отмене рейса селят в отель. У меня не раз такое было с компаниями Lufthansa и Austrian во Франкфурте и Вене, особенно весной и осенью, когда нередко случаются задержки рейсов. Но у этих авиакомпаний отношение (по крайней мере к статусным клиентам) шикарное: и такси, и отель, и питание. Всегда обеспечивают ночевку без проблем. Обратная ситуация в России с «РусЛайн»: там может быть, что шесть раз переносится рейс из Домодедово в Белгород, а потом самолет никуда не летит и тебя везут в ужасный отель, где ужасно кормят. Хотя можно было сразу сказать пассажирам, что вылет утром. Я бы сам себе выбрал хороший отель и не требовал бы ничего от авиакомпании, зато нормально бы отдохнул, — рассуждает Алексей Денисов.



Фото: из личного архива Алексея Денисова

«Летать не боюсь, но иногда вижу людей, которые крестятся»

К досмотру вещей и проверке документов в аэропортах Алексей Денисов привык.

— Если попросят часы снять или ремень — никаких проблем: я к такому привык, абсолютно к этому готов. А для тех, кто летает редко, такие просьбы — стресс. Самый пристальный досмотр за все время, наверное, проходил в аэропорту Ростова — там недалеко Донбасc. Когда в России был чемпионат мира по футболу, там во всех аэропортах более пристально досматривали личные вещи. Но если знаешь правила и не берешь то, чего нельзя проносить, то у тебя не будет проблем. Мой сын однажды не выложил из рюкзака циркуль — его пришлось оставить в аэропорту Вильнюса.



Фото: из личного архива Алексея Денисова

Летать активный пользователь авиации не боится.

— Может, потому что дед был военным летчиком, — улыбается собеседник. — Я разделяю позицию статистики, что авиация самый безопасный вид транспорта.

Как правило, летаю в бизнес-классе, а там публика часто летающая, страха перед полетами не испытывающая. Но да, иногда вижу перед взлетом, что люди крестятся. Вообще мои частые полеты не связаны ни с какими приключениями. Все штатно. Бывает, когда погода плохая, стюардесса может по секрету сказать, что мы не знаем, куда летим. Либо в Вильнюс, либо в Гомель. Но каждый раз, когда мы гадали, командир прилетал в Минск.