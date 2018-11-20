Правила — для всех

Сотрудники отделения ГАИ проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков. Об этом редакции сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ Глусского РОВД Максим Силич. До 25 ноября сотрудники Госавтоинспекции будут проводить рейды по дорогам района, контролировать, как соблюдают правила пешеходы, велосипедисты и возчики. Рекомендуется всем участникам движения быть предельно осторожными на дороге. Пешеходам — не перебегать проезжую часть в неустановленных местах, провоцируя резкое торможение автомобилей, водителям — не нарушать правила проезда пешеходных переходов.

С начала года за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами и возчиками привлечено к административной ответственности почти 500 глусчан.