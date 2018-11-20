После обрушения подвесного потолка в левом крыле торгового центр «Арена-Сити» прошло больше недели. Из-за проверок все это время многие магазины были закрыты, а работал лишь супермаркет. Мы узнали, что открыли в ТЦ сейчас и сколько будет длиться обследование подвесных потолков на остальной территории здания.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Управляющая «Арена-Сити» Наталья Мирончик рассказала, что точная причина частичного обрушения подвесного гипсокартонного потолка будет установлена в ходе проведения следственных мероприятий. Расследование ведет Следственный комитет.

Также управляющая рассказала, что договор на техническое обследование состояния конструкций подвесных потолков из гипсокартона на всей площади ТРЦ заключен с ЧП «БелТехЭксперт». Срок выполнения работ по договору — 1 месяц.

Пока в ТРЦ работает часть объектов.

— 17 ноября по результатам выполненного обследования возобновлено функционирование паркинга на -1 этаже. 20 ноября возобновили работу: центр печати «ПрофиПринт», ремонт обуви «Три мастера», химчистка «CLEAN & DRY», ремонтная мастерская «Сам-мастерс», автомойка AV.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В штатном режиме работает супермаркет ProStore, тренажёрный зал GymExpress, фитнес клуб StarFit, офисные помещения, детский развлекательный центр «Карамелька», «Бампер Парк», бильярдный клуб «Арена», батутная арена Flash Park, Туристическое агентство Tez tour, магазин косметики Organic Beauty, «Чаю чай», «Эколавка», SCRAT HOUSE. Эти помещения оборудованы другим видом потолка и там есть изолированные входы и выходы.

— Возобновление работы ТРЦ «Арена-Сити» планируется производить поэтапно исходя из заключения выполненного обследования ЧП «БелТехЭксперт» с допуском к эксплуатации в соответствии с требованиями технического регламента ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», — ответила Наталья Мирончик.

Также официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала, что в деле уже фигурирует не одна пострадавшая, а две. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».

— Вторая пострадавшая девушка обратилась в учреждение здравоохранения спустя несколько часов после происшествия. Назначены две судебно-медицинские экспертизы.





О первой пострадавшей стало известно сразу на месте происшествия. 24-летнюю продавщицу цветочного киоска забрали на скорой, оказали помощь и в тот же день отпустили домой.

Напомним, 12 ноября, в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей обвалился подвесной потолок из гипсокартона общей площадью 150 кв. м. По предварительной версии это произошло из-за обрыва креплений. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Торгово-развлекательный центр «Арена-Сити» открыли в мае 2013 года. Тогда владельцем объекта была компания «Трайпл» Юрия Чижа. В открытии принимал участие бывший глава столицы Николай Ладутько, который рассказывал, что проект «Арена-Сити» реализовывался с одобрения президента страны. В 2016 году «Арена-Сити» отошел Белагропромбанку, но эксплуатирует и управляет объектом компания «Простор-Трейд».