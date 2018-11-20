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Безбарьерная среда начинается с тех, кто рядом

21.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. Это законодательно подтверждено. Казалось бы, данная формулировка не должна вызывать сомнений, однако, увы, не всегда так получается в реальной жизни. Например, родители детей с особенностями психофизического развития, которым не противопоказано учиться в общеобразовательных школах, сталкиваются с проблемой определения ребенка в учреждение образования по месту жительства. Часто им приходится слышать одну и ту же фразу: у нас не созданы условия. Кто должен организовать образовательную среду для детей с ограниченными возможностями? В поиске ответа на этот вопрос корреспондент «А» посетила среднюю школу № 18 г. Борисова, где обучается 30 человек с различными нарушениями в развитии.
…О том, что в этом учреждении образования действует принцип «разные – равные», можно понять еще на подходе к школе: на фасаде здания виднеется эмблема. На ней изображены два ребенка за партой, один из которых – в инвалидной коляске.
Впервые интегрированный класс появился в СШ № 18 в 1996 году. Учителя начальных классов Р.И. Копытова и Г.А. Парамонова стали первыми, кто не побоялся взять на себя ответственность обучать особенных ребят. У большинства из них имелись нарушения речи, зрения, умственная отсталость. В 2009-м школа определена как опорное учреждение для воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития. Также она является республиканской площадкой по апробации обучения такой категории ребят в условиях инклюзивных
подходов.
– Все началось с нашей ученицы Оли, – вспоминает директор средней школы № 18 А.Е. Мазуркевич. – У девочки было оформлено обучение на дому. После десятого класса ее мама обратилась ко мне с вопросом: «Можно ли дочери посещать школу, ведь ей же нужно будет поступать?». Я не отказала, но первое время находилась в растерянности: у нас не создана среда – ни поручней, ни подъемников. Оля передвигалась с помощью учителей и одноклассников. Позже пришли другие дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Чтобы поднять ребят на верхние этажи, педагогам приходилось носить их на руках.
Новые реалии поставили перед администрацией серьезную задачу – нужно организовать особое образовательное пространство. Так, постепенно оборудовали подъездные пути к школе, установили пандус, поручни в коридорах и туалетных комнатах, вырезали пороги в кабинетах. Также на бюджетные средства, выделенные райисполкомом, был приобретен подъемник. С его помощью детей транспортируют с нижнего этажа на верхние и наоборот. Сегодня из 30 человек почти половина – с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 5 детей – в инвалидных колясках.
Как правило, у ребят с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата интеллект соответствует норме. Это дает им возможность обучаться вместе с другими детьми. Задача педагогов заключается в том, чтобы максимально сблизить общеобразовательную программу со специальной. Это требует от учителей дополнительных знаний, на них ложится большая нагрузка и ответственность. Именно поэтому в интегрированных классах количество учащихся не превышает 20 человек, а детей с особенностями развития – 2-3 человека.
– Поначалу некоторые педагоги просили: только не давайте нам интегрированный класс, – рассказывает заместитель директора по учебной работе Е.А. Потоцкая. – Многие переживали, предвидя трудности. Сегодня детей с особенностями психофизического развития принимают также в средних школах №№3 и 23. Во многих других говорят: у нас нет среды. Так и у нас не было! Но при-шли особенные дети – и мы начали над этим работать. Я всегда говорю, что нужно ситуацию преломить на себя и подумать: «А если бы у меня был такой ребенок?»
В интегрированных классах дети с нарушениями получают квалифицированную помощь учителя-дефектолога. Коррекционные занятия подразумевают развитие социально-бытовой ориентировки, двигательной и сенсорной мобильности. Также они помогают школьникам подтянуть общеобразовательные предметы.
Создать комфортные условия, но при этом не выделять детей с особенностями развития – один из главных принципов Анжелы Евгеньевны Мазуркевич. Этого она требует и от своего коллектива. Например, в столовой ребенок в инвалидной коляске не сидит обособленно. Сюда закупили новые столы, которые позволяют подъехать к ним в коляске и удобно разместиться. Продумана и буфетная стойка – она занижена, и дети с ограниченными возможностями без затруднений могут рассмотреть ассортимент.
Дети с особенностями психофизического развития включены во все сферы жизни: они посещают пришкольный лагерь, городскую библиотеку, кинотеатр, принимают участие в культурно-массовых мероприятиях. На всех этапах их сопровождают помощники. Сегодня их в школе 3 человека. В должностные обязанности помощника включены утренняя встреча детей, транспортировка в класс, помощь в проведении гигиенических процедур, посещении столовой и др.
…В этом году Никита Богдановский стал первоклассником. У мальчика – ДЦП. Никите нравится учиться в школе, общаться со сверстниками. Чувствовать себя комфортно и развивать способности помогает неравнодушный классный руководитель 1 «А» класса Е.В. Лялюк.
– Я уже имею небольшой опыт работы с такими детьми, – отмечает Елена Васильевна. – Двое моих подопечных сейчас учатся в пятом классе. Никита – активный, старательный, он выполняет задания наравне с другими детьми. Единственный нюанс – он плохо ходит. Одноклассники хорошо к нему относятся, вместе играют.
Добираться до школы Никите неблизко, каждое утро его привозят родители. Обучаться по месту жительства они отказались по объективным причинам.
– Мой муж учился в СШ № 23, – рассказывает мама Анна. – Еще зимой я пришла в школу и поговорила с завучем начальных классов. Она не сказала мне категорически «нет», но долго объясняла, что у них нет условий для таких детей. Почувствовав такое отношение, решили обратиться в другое учреждение. Про СШ № 18 я знала раньше и была наслышана о директоре как о неравнодушном руководителе. Переживала, как родители здоровых детей отнесутся к нашему сыну, ведь в детском саду вопросы
возникали.
Родители Никиты признались, что ребенку предлагали обучение на дому, но они отказались. «Если бы он сидел дома, то точно никогда бы не начал ходить», – уверена Анна. Несмотря на большие усилия со стороны педагогов, родители осознают и свою ответственность за будущее ребенка. Именно поэтому его отец создал сыну канал на YouTube. Несколько раз в неделю он снимает видеоролики про жизнь Никиты. Съемки и просмотр готового видео приносят мальчику много положительных эмоций. Родители надеются, что это поможет ему быстрее научиться ходить.
– Для меня большая радость – видеть достижения наших ребят. Я спускаюсь по лестнице, а ребенок мне кричит: «Стойте, Анжела Евгеньевна, я к вам иду». И он, отталкиваясь от коляски, идет мне навстречу. Я знаю, что он пережил 4 операции, и он пытается идти. Для меня счастье – видеть это, – сказала Анжела Евгеньевна.
Сегодня СШ № 18 переполнена. Несмотря на неравнодушное отношение директора к детям с особенностями психофизического развития, Анжела Евгеньевна осознает, что школа помочь всем не в состоянии. Поэтому важно, чтобы и другие учреждения образования района адаптировали образовательное пространство для такой категории ребят. Ведь безбарьерная среда начинается с тех, кто рядом.
Комментарий Министерства образования Республики Беларусь:
– В Беларуси реализуется подпрограмма «Развитие системы специального образования» государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы. Одной из задач подпрограммы является развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития. В соответствии с этой задачей будет увеличиваться количество учреждений образования, создавших адаптивную образовательную среду. В 2020 году доля обучающихся с особенностями психофизического развития, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования, должна составить не менее 85% (за 2017/2018 гг. этот показатель равен 50,3%).

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Ольги КАЛЕНИК

 
 
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Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. Это законодательно подтверждено. Казалось бы, данная формулировка не должна вызывать сомнений,...
 
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