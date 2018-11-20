Напутственные слова и поздравления для новобранцев

Осенний призыв-2018 подходит к завершению – совсем скоро 200 новобранцев из Борисовского района отправятся в воинские части. Для новоиспеченных солдат в городском Дворце культуры прошел День призывника. Поздравить солдат-срочников со вступлением в ряды военнослужащих Вооруженных Сил страны пришли представители военного комиссариата Борисовского и Крупского районов, заместитель председателя Борисовской объединенной организационной структуры РГОО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» Александр Миронов, председатель Борисовской районной организации РОО «Белая Русь» Владимир Васильев, член совета Борисовской РО ОО «Белорусский союз офицеров» Юрий Куковский, старший лейтенант Евгений Галяс, представитель БРСМ, а также родные и близкие призывников.

– Республика Беларусь – независимое суверенное государство, в котором обеспечены величайшие ценности – мир и стабильность. Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей. И чтобы эти ценности сохранять и защищать, в нашей стране создан надежный гарант безопасности – эффективные, высоко подготовленные, оснащенные современным вооружением и военной техникой Вооруженные Силы. Но для того, чтобы умело управлять этой современной техникой, научиться умело защищать свою Родину, себя, свою семью, свой дом, родных и близких, не стать, в случае возникновения военной опасности, мишенью, нужны соответствующие знания, умения и навыки, которые дает армия. В ходе службы вы закалите свой характер, станете мужественнее, обретете воинскую специальность. Вашего возвращения из армии будут ждать в родном районе, на предприятиях и в организациях, где вы трудились до призыва, – обратился с напутственными словами к призывникам Сергей Коваленко, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской

области.

Солистки ансамбля народно-эстрадной песни «Гасцiнец» подготовили для новоиспеченных солдат концерт. Они исполнили песни на военную

тематику.

Наш корр.