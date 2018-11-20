ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Напутственные слова и поздравления для новобранцев

21.11.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Осенний призыв-2018 подходит к завершению – совсем скоро 200 новобранцев из Борисовского района отправятся в воинские части. Для новоиспеченных солдат в городском Дворце культуры прошел День призывника. Поздравить солдат-срочников со вступлением в ряды военнослужащих Вооруженных Сил страны пришли представители военного комиссариата Борисовского и Крупского районов, заместитель председателя Борисовской объединенной организационной структуры РГОО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» Александр Миронов, председатель Борисовской районной организации РОО «Белая Русь» Владимир Васильев, член совета Борисовской РО ОО «Белорусский союз офицеров» Юрий Куковский, старший лейтенант Евгений Галяс, представитель БРСМ, а также родные и близкие призывников.
– Республика Беларусь – независимое суверенное государство, в котором обеспечены величайшие ценности – мир и стабильность. Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей. И чтобы эти ценности сохранять и защищать, в нашей стране создан надежный гарант безопасности – эффективные, высоко подготовленные, оснащенные современным вооружением и военной техникой Вооруженные Силы. Но для того, чтобы умело управлять этой современной техникой, научиться умело защищать свою Родину, себя, свою семью, свой дом, родных и близких, не стать, в случае возникновения военной опасности, мишенью, нужны соответствующие знания, умения и навыки, которые дает армия. В ходе службы вы закалите свой характер, станете мужественнее, обретете воинскую специальность. Вашего возвращения из армии будут ждать в родном районе, на предприятиях и в организациях, где вы трудились до призыва, – обратился с напутственными словами к призывникам Сергей Коваленко, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской
области.
Солистки ансамбля народно-эстрадной песни «Гасцiнец» подготовили для новоиспеченных солдат концерт. Они исполнили песни на военную
тематику.

Наш корр.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенний призыв-2018 подходит к завершению – совсем скоро 200 новобранцев из Борисовского района отправятся в воинские части. Для новоиспеченных солдат в городском...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Гродненщине стартует республиканский проект «БРСМ» «ПапаЗал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика