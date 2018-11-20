|
Студентом года стал представитель Гродненского медуниверситета
21.11.2018 19:08 — Новости Общества | БелТА
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2018" завоевал представитель Гродненского государственного медицинского университета Антон Лемеш, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Андрея Покумейко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2018" завоевал представитель Гродненского государственного медицинского университета Антон Лемеш, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)